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Илон Макс продолжает сказочно богатеть по версии Forbes

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 20:34
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 20:34
1 мин
Photo
Flickr

Американский журнал Forbes оценил состояние Илона Маска в 184,3 млрд долларов. По данным издания, за минувшую неделю основатель Tesla и SpaceX разбогател на 11.5 млрд.

Основной причиной успеха Маска является непрерывный рост капитализации Tesla. Всего за год она выросла со 100 до 800 млрд долларов.

Как сообщает ТАСС, Маск занял первое место среди наиболее разбогатевших за неделю миллиардеров. Второе место досталось основателю сервиса онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан.

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