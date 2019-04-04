Игорная зона в Сочи проведет Sochi Summer Fest
Игорная зона в Сочи проведет Sochi Summer Fest

«Красная Поляна» ждет в гости летом игроков со всего мира

Игорная зона «Красная Поляна» запускает новый формат летних международных фестивалей Sochi Summer Fest. Первый Sochi Summer Fest пройдет уже с 12 по 15 июня 2019 года и станет музыкально-игровым.

Фестиваль направлен на привлечение российских и иностранных гостей в Сочи. Стоит заметить, что туристическая активность Сочи все больше перемещается на курорты горного кластера. Только за первые 2 года в игорной зоне «Красная Поляна» побывало около 1 миллиона человек, 16% из которых – иностранные гости.

Великолепная природа Красной поляны, развитая инфраструктура, транспортная доступность и близость теплого Черного моря создают идеальную локацию для проведения масштабных культурных мероприятий, каковым станет Sochi Summer Fest.

Фестиваль объединит на своей площадке выступления звезд и розыгрыши с впечатляющим призовым фондом: за 4 дня игорная зона «Красная Поляна» разыграет 25 миллионов рублей. Каждый день запланированы игровые и развлекательные события на территории трех игорных заведений – «Казино Сочи», казино «Бумеранг» и зала игровых автоматов «Бонус Slots».  

Организаторы утверждают, что возможность выиграть внушительную сумму и стать частью масштабного проекта есть у каждого. Помимо ежедневных розыгрышей, в дни проведения концертов предусмотрены специальные джекпоты на слот-автоматах.

Для гостей Sochi Summer Fest планируются специальные акции и предложения от игорной зоны и ресторанов, а также дополнительные розыгрыши призов от партнеров, премиальных брендов и туристических компаний.

Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи» и залом игровых автоматов «Бонус», расположенными на всесезонном курорте «Горки Город», а также новым казино «Бумеранг», открывшемся 4 января 2019 года на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор».

Игорная зона «Красная Поляна» стала центром притяжения российских туристов и иностранных гостей, любителей развлечений и игры в целом, приезжающих на целый пул игровых и развлекательных предложений. Формат игорной зоны как культурно-развлекательного центра, предлагающего целый спектр вариантов отдыха, позволил существенно расширить потенциальную аудиторию проекта и доказал востребованность нового вида развлечений в Сочи. Совсем недавно флагманский проект «Казино Сочи» получил статус «Лучшего развлекательного проекта класса люкс» по версии премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – 2018. За два года игорную зону посетили свыше 850000 человек из 146 стран мира.

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Места: Россия
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