Игорь Сечин провел свой экономический анализ: во всем виноваты США и Европа

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Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин порассуждал о мировой экономике, а также влиянии на нее со стороны США и Европы.

По его словам, санкции ключевых игроков Запада становятся безосновательными и непредсказуемыми. Кроме того, они мешают восстановлению мировой экономики.

«За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица», - заявил глава российской госкомпании в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.

Кроме того, Сечин подчеркнул: «Яркий пример - давление на проект «Северный поток-2», включенный в закон об оборонном бюджете США».