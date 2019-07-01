Хватит управлять командой так, как это делают последние 5000 лет
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Хватит управлять командой так, как это делают последние 5000 лет

В Москве 27 июня прошла конференция #DreamTeamForum

В Москве 27 июня прошла конференция #DreamTeamForum, которую при поддержке «Ведомостей» организовал Константин Борисов, основатель HR-компании Support Partners и автор популярной книги «Коммандос».

Участники обсудили приемы формирования и мотивации команды, а также способы эффективного управления людьми в бизнесе, власти, творческих проектах, спортивных и спасательных мероприятиях.

«Я давно занимаюсь подбором руководителей на ключевые позиции в крупнейшие российские компании и часто сталкиваюсь с проблемами внутри коллективов. Сотрудники разобщены, не доверяют друг другу, устраивают конфликты без конструктива. Это рабочие группы, а не команды. Но в России есть люди, которым удалось это изменить, создать легендарные, выдающиеся команды, достичь успеха мирового уровня! Мы организовали форум, чтобы перенять их опыт и, по мнению многих гостей, нам это удалось», — рассказывает Константин Борисов. По его данным, в форуме приняли участие 576 топ-менеджеров и предпринимателей. 

На форуме выступили более 20 спикеров: основатель Qiwi Сергей Солонин, основатель ABBYY Давид Ян, генеральный директор «Вымпелком» Василь Лацанич, российский альтист и дирижер Юрий Башмет, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, хоккеист и политический деятель Вячеслав Фетисов, главный управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и многие другие. 

Одним из первых собственным опытом поделился Николай Прянишников, генеральный директор «Русской фитнес группы», которая управляет сетью фитнес-центров World Class. По его словам, руководитель должен обладать управленческой зрелостью и заниматься «огранкой алмазов» — интегрировать в команду новых талантливых людей. Среди ключевых условий для успеха команды Прянишников выделил доверие, «тонизирующий бизнес-стресс» и отсутствие страха перед руководителем.

«Хватит управлять командой так, как это делают последние 5000 лет, — призвал участников основатель ABBYY Давид Ян, —  Конечно, эмпатия, чувства и интуиция прекрасны, но представьте себе, что доктора делают операции также, как они делали это 70 лет назад. Нельзя так управлять, человечество должно придумать что-то новое».

Ян считает, что в управлении командой стоит использовать IT-технологии. В одной из основанных им компаний создали нейросеть, которая на основе поведения выявляет и анализирует лидерские качества сотрудников, чтобы эффективно использовать их потенциал. По словам спикера, одна из главных причин увольнения сотрудников — «токсичный руководитель», но самая популярная причина  — отсутствие развития.

В финале мероприятия Константин Борисов провел интервью с Вячеславом Фетисовым, хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом и политическим деятелем. «Мне повезло, я оказался в ЦСКА в десятилетнем возрасте, где честь, достоинство и плечо товарища были главными приоритетами. И то, что у тебя на груди, название команды — было важнее того, что у тебя на спине. Это очень сильно мне помогло, — рассказал Фетисов, — Сложно было добиться успеха, но еще сложнее было его повторить. Когда ты выигрываешь олимпиаду и стоишь на пьедестале, то понимаешь что следующий шаг будет с этой ступеньки. Если в момент триумфа ты не поймешь, что для повторения успеха нужно в 100 раз больше тренироваться и в 1000 раз быть более готовым психологически, то снова наверх ты не заберешься».

Следующая конференция #DreamTeamForum2020 пройдет в июне 2020 года. «Первая конференция подобной тематики и масштаба показала, что сотни лидеров понимают значение команды. Мы верим, что применяя современные технологии, психологию и опыт других людей, можно до неузнаваемости изменить коллектив и кратно масштабировать результат бизнеса», — сообщил создатель форума Константин Борисов.

Теги:
Места: Россия
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