Грузоперевозки России поднимают планку

Сегодня в структуре российского транспортно-логистического рынка доля услуг грузоперевозок различными видами транспорта занимает первое место. И большая часть, автомобильные перевозки, пользуются сравнительно устойчивым спросом вне зависимости от ситуации в макроэкономике страны.

Это логично, так как основная грузовая база — товары народного потребления, которые перевозятся по стране именно с помощью автотранспорта.

По данным Росстата, грузооборот автотранспорта в России по итогам 2017 года незначительно, но подрос, на 1,2%. В 2018 году автомобильные грузовые перевозки также продолжили слабый рост, причем в натуральном выражении динамика и конкретные значения менее заметны по сравнению с денежным эквивалентом.

Операционный директор транспортно-логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев отмечает, что весь рынок грузовых перевозок, по разным экспертным оценкам, сегодня составляет 800-1000 млрд рублей в год. Сегмент сборных грузоперевозок (LTL), около 15-20% от общего объема, но именно он имеет сейчас наибольший потенциал и фактический рост. Правда, больше в денежном нежели в натуральном выражении.

Более того, если смотреть на доходность с тонно-километра, то на один тонно-километр автомобильных сборных грузоперевозок она существенно выше, чем в FTL. Прирост в 2018 по отношению к предыдущему году в этом сегменте грузоперевозок, по оценкам Максима Алексеева, более 5-7%, тогда как общий прирост в сегменте грузовых перевозок, прогнозируемый нарастающим итогом в 2018 году, составит не более 1,5%.

Отметим следующие факторы, положительно повлиявшие на рынок в ушедшем году:

- При общей отрицательной динамике роста количества регистрируемых предприятий в РФ, доля новых представителей бизнеса, занятых в торговой, строительной и обрабатывающей сферах, достигла почти 90%.

Экономика каждой сферы в отдельности, и всех вместе взятых, сильно зависит от доли транспортных затрат в себестоимости товара или услуги.

- Продолжает расти доля аутсорсинга транспорта и складских операций в структуре затрат ритейла, электронной торговли, сельском хозяйстве.

- Слабое, но все же движение в сторону установления транспарентных условий предоставления транспортных услуг, в особенности в сфере автомобильных грузоперевозок.

Отдельно хотелось бы отметить уходящий год событиями в области госрегулирования. Отрасль вступила в стадию качественной трансформации.

Во-первых, «подрос» Платон — количество зарегистрированных транспортных средств перевалило за 1 млн. Во-вторых, хоть и неоднозначным, но без сомнения правильным было принято решение о вводе глобальной системы автоматического весогабаритного контроля и передана функции администрирования и надзора в руки Ространснадзору. В-третьих, стоит отметить начало адресной господдержки рынка новой грузовой техники.

И, несмотря на то, что трудностей еще хватает, есть ощущение, что этот год стал если не переломным, то довольно значимым в процессе перехода от теневой и нерегулируемой модели в сторону структурирования и создания базиса из понятных норм и правил игры для перевозчиков.

Максим Алексеев надеется, что в новом году, при условии сохранения набранного темпа и продолжения движения по установленному курсу, направленному на упорядочивание взаимоотношений рынка и государства, все будет зависеть исключительно от основного индикатора состояния экономики страны — уровня платежеспособности населения.

Автор: Максим Алексеев

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