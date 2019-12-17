Греф и Мамут: кто кого топит?

Неизвестно, чем руководствовались в компании Rambler, прося прекратить уголовное дело против Nginx. То ли там решили в авральном режиме спасать репутацию – а она в цифровом мире значит если не всё, то многое. То ли прислушались к мнению представителей Сбербанка или ещё кого…

Но чему мы точно не поверим – так это тому, что во всей компании Rambler не нашлось толкового юриста, который объяснил бы, что уголовные дела невозможно прекратить по просьбе потерпевшей стороны. А значит, будет и судебное разбирательство, и испорченные репутации, и бегство программистов в западные компании… вопрос лишь в том, знали ли два человека, Герман Греф и Александр Мамут, чем всё это обернется.

«Какие ваши обстоятельства?»

Вопрос, конечно, риторический. Разумеется, знали – Мамут так точно.

12 декабря в московском офисе Nginx прошёл обыск. Из офиса вывезли компьютеры, также следователи задержали основателей компании, Игоря Сысоева и Максима Коновалова. После допроса программистов отпустили, но решили наведаться в их квартиры и изъять компьютеры и у них – так, на всякий случай.

Уголовное дело было возбуждено 4 декабря 2019 года по части 3 статьи 146 УК РФ: нарушение авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По мнению ООО «Рамблер Интернет Холдинг», Сысоев и Коновалов, зная, что «программа для ЭВМ «энджиникс»» принадлежит Рамблеру, размещали её на сторонних серверах с указанием неверного копирайта ((с) Igor Sysoev), а потом и вовсе продали, чем нанесли компании ущерб на сумму более 51 миллиона рублей.

Итак, уголовное дело на 51 миллион рублей. Предварительный сговор, в особо крупном. Даже абитуриенту юрфака понятно, что ТАКИЕ дела просто так не закрываются. Даже если Александр Мамут лично принесёт заявление в МВД, написанное кровью и скреплённое сургучом под камерами всех каналов страны. Решение о закрытии такого дела может принять лишь следователь. А может и не принять. У правоохранительных органов тоже есть своя репутация, знаете ли.

Второе обстоятельство: иск подан от лица кипрской компании, которой Рамблер некоторое время назад уступил право обращаться от своего имени в суды и прочие инстанции – по сути, сторонней компании, не имеющей отношения к холдингу. По данным Британского реестра на 28 апреля 2018 г., Lynwood Investments CY Limited принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах Alpha Global . А конечный контролирующий бенефициар – Николай Мамут. Так же зовут сына Александра Мамута, пишут «Ведомости».

И, наконец, третий факт, напрямую связанный с первым. Как известно, Сбербанк купил часть компании Рамблер. Германа Грефа интересовали, в первую очередь, возможности встроить проекты Рамблера в свою цифровую экосистему. Мамут же, как поговаривают, сделке был не особенно рад, хотя ранее не раз пытался избавиться от тянущего карман актива.

Но суть не в этом, а в том, что при покупке актива было специально оговорено, что у компании Рамблер нет дел о нарушении интеллектуальных прав со стороны третьих лиц в отношении Rambler Group, а также отсутствии оснований для судебных разбирательств. А право отстаивать эти самые интеллектуальные права было передано Lynwood ещё в 2015 году. И вряд ли этот деликатный момент не оговаривался при заключении сделки между Rambler и Сбербанком в августе 2019 года.

Вопрос в том, знал ли сам Герман Оскарович о намерениях Мамута. Тут мнения расходятся.

На одной чаше весов – искренняя нелюбовь Германа Грефа к историям, после которых репутация начинает, мягко говоря, вонять на всю околицу. Будто мало Грефу приключений персональных данных Сбербанка. Кстати, поговаривают, что таким образом кто-то явно хотел поставить ещё одно пятно на репутации Сбербанка в целом и Грефа в частности. Не случайно Греф шёл вне общей вип-очереди на похоронах бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Пришёл проститься в порядке общей очереди, вместе с обычными москвичами. Все остальные ВИПы (кроме Зюганова) подходили к гробу с другой стороны.

Как считают авторы канала НЕЗЫГАРЬ, Мамут банально развел Грефа, предоставив им недостоверную информацию. Либо, как версия, Греф и сам заинтересован в скандале, который позволяет ему «выбросить» Мамута из проекта.

Что же Мамут?

А олигарх, судя по всему, прекрасно знал, на что шёл. Как поговаривают, Александр Леонидович просто пытается изощрённо выпилить себя из общего проекта со Сбербанком, поскольку и так потерял на Рамблере слишком много денег. А экосистемой и прочими игрушками в виде Ленты.ру и Gazeta.ru пусть Греф занимается.

Версию о попытке банального «отжима» nginx тоже никто не отменял, к слову.

Однако, по странному стечению обстоятельств, Rambler начал массово предъявлять претензии об интеллектуальных правах как раз после того, как в совет директоров компании вошли представители Сбербанка. Видимо, Греф отрядил спецов на поиски любой возможности срубить с кого-нибудь немножко бабла. Или множко – тут уж как получится.

Например, буквально на днях Rambler добился через Мосгорсуд блокировки роликов на «Матч-ТВ» из-за прав на показ матчей Английской премьер-лиги, а также подал иск к стрим-сервису twitch, потребовав блокировки платформы и выплаты более 180 млрд руб из-за трансляций этой самой лиги. Возможно, и на nginx хотели всего лишь заработать, но российское IT-сообщество моментально сплотилось и очень громко намекнуло, что так дела не делаются. В итоге и сам Греф, и представители Рамблера были вынуждены включить заднюю.

А что же выводы, спросите вы. Они очень простые.

Во-первых, 90-е, как оказалось, никуда не делись, и действуют даже в столь прогрессивной среде, как IT. Это когда у тебя эджайл и печеньки, а к тебе вламываются автоматчики из-за программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Что российские программисты теперь за километр будут обходить российские IT-компании. По крайней мере, в штат уж точно не пойдут. А то вдруг у какого программиста откроется талант художника, он неожиданно прославится и продаст картину за сто тысяч долларов, а к нему придёт претензия от HR-отдела – делись, мол – у нас же твоя трудовая!

Что вся цифровизация в России грозит накрыться медным тазом, потому что IT – это не госзаказ, это в первую очередь мозги. А мозгам, особенно талантливым, в наше время потребен эджайл, гибкий график и кофе с печеньками. Ну или хотя бы не лезть к ним и дать спокойно работать.

И тогда – и только тогда – на компьютерах в России будет стоять не только русское программное обеспечение, но и русские процессоры, русские материнские платы, русские видеокарты и так далее. Потому что сама история nginx доказывает, что мы, русские, умеем делать очень крутые штуки мирового уровня – и не только оружие.

Если не мешать.