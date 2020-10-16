ГК «Основа» построит в Москве крупный многофункциональный комплекс

фото: ГК «Основа»

Столичный девелопер ГК «Основа» выиграла на аукционе право построить на Проспекте Мира крупный МФК рядом с транспортно-пересадочным узлом «Ростокино».

На днях компания приобрела на аукционе 100 процентов акций Акционерного общества «ТПУ «Ростокино», в аренде у которого находится участок площадью 2,3 ГА на Проспекте Мира, вл 222.

В аукционе участвовали 4 претендента, и ГК «Основа» выиграла торги, предложив за акции 1,635 млрд рублей.

На землях АО «ТПУ «Ростокино» можно построить многофункциональный комплекс площадью 171 тыс. м2. ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) на этот участок уже оформлены.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, компания планирует приступить к строительству МФК во второй половине 2021 года. Для создания проекта планируется провести международный архитектурный конкурс.

«Мы достаточно давно интересуемся ТПУ и считаем крайне перспективным строительство вокруг таких мощных транспортных и инфраструктурных узлов. ТПУ «Ростокино» - одна из наиболее интересных текущих площадок», - рассказал Александр Ручьёв

Это четвёртая площадка в портфеле ГК «Основа» на севере Москвы и третья, анонсированная за последний месяц. У компании есть проект бизнес-класса на Ботанической улице с площадью жилья порядка 100 тыс. м2, комплекс в Старокоптевском переулке, а также приобретённый в прошлом месяце у Capital Group проект на Михалковской улице. ТПУ «Ростокино» - крупнейший из этих проектов.

Группа Компаний «Основа» образована в 2016 году и развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.

В девелоперском портфеле Компании на разных стадиях реализации сегодня находятся 16 жилых проектов. Это 11 проектов в Москве и Московской области совокупной площадью более 700 000 м2 жилья, 2 проекта в Чехии, 2 проекта в Германии и один - на Канарских островах в Испании.

В столице компания в настоящий момент строит квартал бизнес-класса «MainStreet» в районе Кунцево на западе Москвы, комплекс премиальных апартаментов RED7 на пересечении Садового кольца и пр. Академика Сахарова в ЦАО, а также ЖК «Гоголь парк» в Люберцах.

В управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс. м2 коммерческой недвижимости, включая 60 тыс м2 торговых площадей в ТЦ и в формате стрит-ритейл, 40 тыс. м2 гостиничной недвижимости, а также IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тыс. м2.

Одним из приоритетных направлений деятельности ГК «Основа» является развитие направления семейной досуговой инфраструктуры. Компания открывает городские курорты водных развлечений под брендом TERMOLAND, парки квестов и кинетических аттракционов Клаустрофобия и Challenge Park, а также является соинвестором крупнейшей в России сети семейных парков развлечений Zамания.

Также ГК «Основа» активно развивает и внедряет передовые технологии. В рамках этого направления Компания строит платформенные решения в области биобезопасности, а также систем управления жилыми домами и процессом строительства.