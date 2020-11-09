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ГК «Основа» открыла парк развлечений на востоке Москвы

ГК «Основа»
9 ноября, 2020 12:00
4 мин
Challenge Park
Фото: Русская планета

ГК «Основа» в рамках развития направления семейной досуговой инфраструктуры открыла парк развлечений Challenge Park в ТРК «Щёлковский».

Это парк нового поколения, где на площади 700 кв. метров разместилось несколько игровых зон с кинетическими платформами VR, нестандартными игровыми механиками и современными цифровыми устройствами, а так же лучшие квест-комнаты. Инвестиции в создание проекта составили 38 млн рублей.

Это третий по счету парк, открытый ГК «Основа» под брендом «Клаустрофобия». Парки уже открыты в ТРК «Мари» в Марьино и самом большом в Европе ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле. Совокупная площадь трех действующих парков составила 4640 квадратных метров.

Четвертый по счету парк развлечений «Клаустрофобия» - Challenge Park компания планирует открыть в конце ноября в ТРК «Европолис» на севере столицы. Он займет площадь 630 кв. метров, и здесь уже завершаются отделочные работы и монтаж оборудования.

В Challenge Park ТРК «Щёлковский» открыты аттракционы для детей всех возрастов и взрослых. Например, в зоне аттракционов Interactive Room дети смогут оживить нарисованных персонажей на огромной сенсорной стене, посоревноваться в аэрохоккей в открытом космосе, проверить свою эрудицию на разных головоломках и даже сыграть в интерактивной песочнице, где от движения меняется цвет!

Рядом, на экшн-игре «Икс», можно собраться командой до 60 взрослых и пройти серию испытаний на выносливость, ловкость, память и внимательность. Здесь головоломки уже «серьезнее» — в человеческий рост и из чистой стали.

Генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов отметил:

«Наша компания и дальше планирует находить новые географические точки для расширения бизнеса, а также предоставлять людям самые современные способы развлечений, основанные на новых технологиях. Мы уже вошли в эпоху цифрового досуга, и это направление уже навсегда останется приоритетным в бизнесе. К тому же, наши квесты, помимо интеллектуальной разминки, положительно скажутся и на любителях активного образа жизни»

«Клаустрофобия» не останавливается на достигнутом результате. В сфере развлечений растет спрос на командные игры, и здесь компании тоже есть что предложить.

«Как эксперты по геймификации мы развиваем новое направление с нашими корпоративными заказчиками. Одно из них - это онлайн-тимбилдинги!», - добавил Владимир Жиганов

Справка о компании:

Развитие семейной досуговой инфраструктуры наряду с девелопментом в России и за рубежом, управлением объектами коммерческой недвижимости и инвестициями в высокотехнологичные проекты, является одним из приоритетных направлений деятельности ГК «Основа». В рамках этого направления компания открывает городские курорты водных развлечений под брендом TERMOLAND, развивает международную сеть интерактивных развлечений Клаустрофобия, а также является со-инвестором крупнейшей в России сети семейных парков развлечений Zамания.

В девелоперском портфеле компании на разных стадиях реализации сегодня находятся 16 жилых проектов. Это 11 проектов в Москве и Московской области совокупной площадью более 700 тысяч кв. метров жилья, два проекта в Чехии, два проекта в Германии, и один — на Канарских островах в Испании.

В столице компания в настоящий момент строит квартал бизнес-класса MainStreet на Кутузовском проспекте, комплекс премиальных апартаментов RED7 на Садовом кольце, а также ЖК «Гоголь парк» в Люберцах.

В управлении ГК «Основа» в столичном регионе находится более 130 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости, включая 60 тысяч кв. метров торговых площадей в ТЦ и в формате стрит-ритейл, 40 тысяч кв. метров гостиничной недвижимости, а также IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тысяч кв. метров.

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Challenge Park
ГК «Основа»
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