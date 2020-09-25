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Герман Греф заставил Олега Тинькова отредактировать пост в Instagram

Артем Денисов
25 сентября, 2020 06:01
1 мин
Греф
Фото: Oborot.ru

Российский предприниматель и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков отредактировал свой пост в Instagram.

Это произошло по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа. Тиньков сообщил, что следил за презентацией о ребрендинге Сбербанка, и похвалил своих коллег. При этом Грефу он прочил должность главы кабмина России.

«…Его нужно конечно делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну?» — написал Тиньков. Он считает, что Грефу «тесно в рамках госбанка».

Позже пост был отредактирован Тиньковым, так как Греф позвонил ему и попросил убрать шутку про премьер-министра, пишет «Коммерсант».

Напомним, 24 сентября «Сбербанк» провел масштабную онлайн-конференцию «СберКонф», на которой руководство банка сообщило о планах по трансформации банка и сервисов.

Мероприятие началось с выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа, который представил новый логотип.

темы
банки
греф
тиньков
1 мин