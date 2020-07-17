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«Газпром» поспорит с ФАС о стальных трубах в суде

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 20:30
1 мин
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Flickr

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром инвест» подала в суд на Федеральную антимонопольную службу. В компании считают решения ведомства незаконными.

Яблоком раздора послужил тендер на закупку труб большого диаметра, объявленный «Газпром Инвест». В середине июля, ФАС получила две жалобы на порядок проведения тендера. В службе сочли некоторые претензии обоснованными.

После анализа документооборота в ФАС обязали компанию устранить нормы, позволяющие не заключать договор по итогам тендера и закупки, сообщает РБК.

темы
Газпром
ФАС
тендер
1 мин