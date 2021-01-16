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Французский барон де Ротшильд скончался в Швейцарии
16 января, 2021 17:56
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Барон Бенджамин де Ротшильд, являющийся руководителем холдинговой компании «Эдмонд де Ротшильд» скончался в возрасте 57 лет.
В последнее время он находился в Швейцарии, в коммуне Прени. О смерти сообщила семья банкира.
Как передает «Газета.ru», причиной смерти стал сердечный приступ. Компания де Ротшильда специализировалась на управлении активами и банковских услугах.
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