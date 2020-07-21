Фитнес-клубы потеряли от непроданных абонементов 30-40% выручки

Бизнес

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Выручка за продажу годовых клубных карт и абонементов в российских фитнес-клубах на сегодняшний день сократилась на 30–40% в сравнении с аналогичными показателями 2019 года.

Как сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, кроме того, на 70% упал спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах. Лишь треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами - как правило, теми которые были оплачены до эпидемии кронавируса.

Следующая волна банкротств фитнес-клубов ожидается к концу сентября — началу октября, после выплат отложенных налогов, накопившихся задолженностей по ЖКХ и коммунальным платежам.

По данными эксперта, сегодня в России уже закрылись треть всех фитнес-клубов, пишут «Известия».

Как сообщалось, российское общество «Трудовые резервы» выступило с предложением открывать физкультурно-спортивные клубы в офисах и на производстве для решения президентской задачи по увеличению числа сторонников здорового образа жизни среди жителей страны.

Инициатива направлена министру спорта РФ Олегу Матыцину. «Трудовые резервы» уже разработали методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов и попросили чиновников утвердить их, а также поддержать начинание финансово.

От работодателя для открытия спортклуба требуется найти помещение площадью от 45 кв. м и закупить тренажеры или другой инвентарь. При этом затраты составят от 1 млн рублей.

Как говорят эксперты, компаниям выгоднее иметь собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы.