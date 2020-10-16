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«Победа» пустит полмиллиона на силиконовые тренажеры для улыбок

Антон Мельников
16 октября, 2020 19:32
1 мин
у
Youtube / About Face by Shari

Российский авиаперевозчик «Победа» закупит силиконовые тренажёры для лица, с помощью которых будут тренировать улыбки бортпроводников. Сумма покупки обойдётся «Победе» в 540 тысяч рублей.

«Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. Мы растём, а все тренажёры индивидуальные. С учётом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», - заявила в пресс-релизе «Победа».

Согласно данным Telegram-канала «Подъём», авиаперевозчик собирается закупить 3 тысячи тренажёров Silicone Face Slimmer.

темы
авиаперевозки
авиакомпании
Победа
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