Youtube / About Face by Shari

Российский авиаперевозчик «Победа» закупит силиконовые тренажёры для лица, с помощью которых будут тренировать улыбки бортпроводников. Сумма покупки обойдётся «Победе» в 540 тысяч рублей.

«Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. Мы растём, а все тренажёры индивидуальные. С учётом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу. Хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения», - заявила в пресс-релизе «Победа».

Согласно данным Telegram-канала «Подъём», авиаперевозчик собирается закупить 3 тысячи тренажёров Silicone Face Slimmer.