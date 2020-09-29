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Депутаты Госдумы РФ обсуждают новые наказания для иностранных компаний. Все дело в несоблюдении российского законодательства в части хранения персональных данных жителей страны. В настоящее время готовится законопроект, в случае принятии которого по решению суда могут не только повысить штрафы за игнорирование требований, но и замедлить трафик при доступе пользователей к ресурсам.

Над документом сейчас работает комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи. Нововведения готовит группа экспертов во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым. По его словам, наказывать иностранные компании будут и за неудаление противоправного контента, а также неуплаты налогов с деятельности на территории РФ. Финальная версия документа может быть официально внесена в октябре.

Чтобы проще контролировать выполнение требований, комиссия предлагает компаниям открывать представительства в России или совместные предприятия с российскими игроками, где доля отечественной компании составит 80%, а иностранной – 20%. С таким же предложением группа экспертов обратилась к Apple. Взамен IT-гиганты могут рассчитывать на налоговые льготы.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что бессмысленно повышать штрафы, если представительства не будут открыты в России, так как взыскать их невозможно.

«Льготы не приведут к массовой регистрации иностранных сервисов в РФ, если будет ограничено иностранное участие, а чтобы реализовать предложение об ограничении трафика пока нет технических решений», – цитирует эксперта «Коммерсантъ».