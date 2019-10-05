Если у вас есть сильная идея, деньги будут искать вас

25 сентября на мероприятии Business skill «Как быстро стать лидером рынка?», организованном JCI Russia и ГБУ «Малый бизнес Москвы», выступили успешные предприниматели, которым удалось занять лидирующие позиции на своих рынках. Президент ГК «Основа» и председатель совета директоров «Физтехпарка» Александр Ручьёв рассказал, как правильно выбрать нишу для бизнеса, как собрать команду и где искать новые идеи. Публикуем самые яркие цитаты из его выступления.



Почему важно развиваться быстро



Мы начали заниматься бизнесом в 1994 году. Тогда нас было 7 человек, и мы многого не понимали, не знали и не умели. Сидели с журналом «Из рук в руки», предлагали свои услуги в сфере капремонта, пытались найти заказы. Потом страна начала активно меняться. Я помню, как в 1998 году у нас уже было 6 млн руб., это по тем временам 1 млн долларов, но в течение нескольких часов он превратился в 200 тыс. долларов. Зато увеличилось движение капитала, экономика страны ожила.



После этого мы не раз проходили через кризисы и каждый раз менялись. До всего доходили сами, нас никто не учил. Возможно, если бы мы привлекали менторов, некоторых ошибок можно было бы избежать. Впрочем, ошибки, на мой взгляд, неизбежны, но их можно нивелировать скоростью развития. Чем быстрее развиваешься, тем быстрее можно преодолеть последствия ошибок. Это один из ключей к лидерству.



В последние два года до продажи (2015-2016 гг.) компания «Мортон» была лидером рынка. Мы строили около 1 млн кв. м. жилья в год, суммарная выручка в момент продажи была больше 60 млрд руб. У нас были свои заводы, огромное количество управляющих компаний, 8 тыс. сотрудников. Мы достигли максимума и нужно было переходить на другой уровень, меняться. После продажи компании мы сохранили направление девелопмента, но ушли в более качественный сегмент. Сегодня ГК «Основа» сосредоточилась на создании жилых комплексов с авторской архитектурой и интегрированными системами «умный дом», еще мы начали строить в Европе: Германии и Чехии. Для нас сейчас это главный фокус, мы планируем в нем развиваться и дальше.



Также запустили несколько новых направлений: семейные досуговые центры развлечения под брендом Zамания, первые термальные комплексы в Москве «Московские термы», проекты цифровизации. Я не знаю, станут ли эти проекты лидерами рынка в своей сфере, но каждый из них мы стремимся сделать по-настоящему глобальным.



Почему цены на недвижимость неизбежно вырастут



В России был принят закон о переходе на эскроу-счета. Сейчас девелоперы вынуждены строить на кредитные средства, а деньги покупателей копятся на эскроу-счетах до завершения строительства и оформления права собственности. Это кардинальная трансформация рынка. Деньги выбывают из оборота на длительный срок – около пяти лет, таков средний срок строительства объекта. А пять лет – это большой риск, нужен серьезный капитал, чтобы поддерживать такую модель. Мы уже видим, что количество застройщиков сокращается, новых проектов все меньше. Стоимость жилья за последние шесть месяцев, по данным Росстата, выросла на 11%. И это не предел, рост может составить 30%. Поэтому рынок частного девелопмента уйдет в зону с большей добавленной стоимостью – это бизнес-класс, элитная недвижимость. А проектами эконом-класса будут заниматься государственные структуры, например, фонды реновации. Полагаю, что именно так в ближайшем будущем будут выглядеть рынки крупных городов.

О цифровых проектах



В нашем портфеле сейчас - около десяти цифровых проектов. Один из них – кросс-чейн кошелек. Сейчас он еще тестируется, но мы верим, что кросс-чейн – это следующий этап развития блокчейна. Развивать мы его будем за рубежом, например, в странах Ближнего Востока.



Еще один проект – электронные ценники для ритейла. Объем выручки с применением таких ценников возрастает минимум на 10%, а фронтальная маржинальность увеличивается на 20% за счет того, что вместе с ценниками мы предлагаем целый ряд готовых решений «под ключ» для магазина. Это, в том числе, динамическое ценообразование на основе анализа данных по стоимости и объемам продаж товаров в районе размещения магазина.



Что ждёт криптовалюты



Мы владеем большим количеством различных криптовалют, у нас есть майнинговые центры и даже собственная криптовалюта. Что произошло по сути, когда запустился рынок криптовалют? На мой взгляд, определенные силы протестировали возможность перехода мировой экономики на новый денежный субститут вместо нефтедолларов. Эксперимент оказался удачным – биткоин прекрасно работает, транзакции идут, его никто не взломал. Соответственно, пора переходить от MVP-эксперимента к промышленной эксплуатации. Что мы и видим на практике: сейчас некоторые страны и крупные корпорации стали понемногу запускать свои криптовалюты. При этом тестовые криптовалюты, за исключением биткоина, скорее всего, ждет смерть в перспективе. Биткоин останется в роли некоего цифрового золота, чтобы не подрывать веру в этот инструмент. Через некоторое время, думаю, речь идет о горизонте 1,5 лет, появятся прогосударственные цифровые валюты. У каждого из нас в телефоне будет криптокошелек. Но нужно понимать, что любая крипта очень жестко регулируется. Поэтому цифровые валюты – это, безусловно, будущее, но какое именно будущее – нам «расскажут» чуть позже.



Как выбрать нишу для бизнеса



Сейчас мы специально не ищем ниши, они нас сами «находят». Выбор мы делаем по принципу компетентности: лучше не вкладываться в ту сферу, где ты ничего не понимаешь. Это как игра в покер: если садишься за карточный стол, и не знаешь, кто из твоих соседей… слабое звено, то, скорее всего, слабое звено – это ты. Мы точно определили те области, где мы профессионалы, и, если нам предлагают вложиться в проект из этой сферы, и мы видим в нем перспективу, мы готовы его финансировать. Дальше смотрим, как он развивается. Иногда бывает, что через 2-3 года команда распадается, и тогда нам приходится становиться собственниками проекта, чтобы он все-таки мог двигаться дальше.



Об искушениях, через которые проходит каждая команда



В СССР мы воспитывались как авторитарные лидеры. Однако впоследствии эта авторитарность помешала многим руководителям сохранить свои компании: они не хотели меняться, пропустили время трансформации.



В современном мире команда – это залог успеха. Если вас двое – вы в два раза сильнее, чем поодиночке, если трое – то в три раза. К сожалению, в России командный принцип работы не сильно развит. Я вижу его разве что у молодых ребят, которые запускают свои стартапы. Но и здесь, это только зачатки. На мой взгляд, любая команда должна пройти искушения, основные из которых – искушение деньгами и искушение властью. Как только у стартапа появляются первые деньги, команда рушится. Многие руководители, которые вывели свою компанию на лидирующие позиции, «надевают корону», и уже не слышат никого вокруг. О том, где брать вдохновение



Самый большой кладезь идей – это люди. Чем больше в вашем окружении интересных людей, тем больше можно получить знаний. И самое главное, эти знания будут уже агрегированы при помощи их собственного опыта. Также я считаю очень важной формулу коллективного лидерства – чем больше лидеров будет в вашей орбите, пусть даже они работают в других сферах, тем больше у вас ресурсов. Я могу в любой момент позвонить своим знакомым, попросить о помощи и мне вряд ли откажут. То же самое со своей стороны делаю и я.



Где искать новые идеи



Я иногда об этом думаю, как правило, в какие-то сложные периоды, когда хочется все бросить. К счастью, такие моменты очень кратковременны. Я достаточно давно понял, что предпринимательство – это некий вид социальной активности, который является формой самоутверждения. Кому-то хочется жить в деревне и пасти коров, кто-то хочет вести свой «Инстаграмм», у всех по-разному. Но каждый предприниматель без исключения хочет самовыразиться, изменить хотя бы часть пространства вокруг себя и за счет этого получить внутреннее удовлетворение. Если ему при этом еще и деньги заплатят, это будет здорово, но я знаю много предпринимателей, которые готовы обходиться вообще без прибыли.



Это самый верный путь – работать не за деньги, а за идею. При таком подходе финансирование рано или поздно появится. Даже экономически слабая идея, но с сильным выражением, находит инвесторов. А если у вас есть сильная идея, то деньги вас будут искать, а не наоборот.