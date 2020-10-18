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Электромобили совершили еще один шаг к захвату планеты

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 11:07
1 мин
Photo
Flickr

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors выступил с планом по открытию завода, оборудованного исключительно для сборки электромобилей.

За основу будет взят действующий сборочный центр General Motors «Детройт-Хамтрамк». Переоборудованное предприятие получит название Factory ZERO. Предполагается, что название подчеркнет стремление к нулевому выбросу загрязняющих газов в атмосферу.

«Предприятие будет оснащено передовым оборудованием и спроектировано с упором на экологически чистое производство. На заводе Factory ZERO будут выпускаться модели GMC HUMMER EV, Cruise Origin и разрабатываемый беспилотный электромобиль», — приводит сообщение компании издание REGNUM.

темы
завод
электромобили
General Motors
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