Электромобили совершили еще один шаг к захвату планеты

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Крупнейший американский автопроизводитель General Motors выступил с планом по открытию завода, оборудованного исключительно для сборки электромобилей.

За основу будет взят действующий сборочный центр General Motors «Детройт-Хамтрамк». Переоборудованное предприятие получит название Factory ZERO. Предполагается, что название подчеркнет стремление к нулевому выбросу загрязняющих газов в атмосферу.

«Предприятие будет оснащено передовым оборудованием и спроектировано с упором на экологически чистое производство. На заводе Factory ZERO будут выпускаться модели GMC HUMMER EV, Cruise Origin и разрабатываемый беспилотный электромобиль», — приводит сообщение компании издание REGNUM.