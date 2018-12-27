В строительном комплексе РФ прогнозируют банкротства

Экономист и промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что экономическая ситуация в России явно ухудшается и будет продолжаться в негативном русле после новогодних каникул.

В качестве примеров он пояснил, что в 2018 году черная металлургия России произвела порядка 71-72 млн тонн стали и 62-64 млн тонн стального проката, фактически оставшись на уровне 2017 года. При этом внутренний рынок стального проката продемонстрировал слабый рост – примерно 2% и его емкость составит всего лишь 43-44 млн тонн.

Леонид Хазанов добавил, что на такой ход событий повлиял целый комплекс факторов: проблемы в строительном комплексе (одном из крупнейших потребителей металлопродукции), увеличение выпуска автомобилей благодаря государственной поддержке, колебания цен и курсов валют.

«В 2019 году я бы не стал ожидать сколь-либо существенного роста спроса на стальной прокат. Емкость рынка может снизиться на 2-4% до 41-43 млн тонн. Цены же, наоборот, могут подняться – поставщиком надо будет удержать маржу на приемлемом уровне, в противном случае им придется уйти с рынка», - отмечает эксперт.

Леонид Хазанов констатировал, что в 2019 году в России не будет реализовываться масштабных инфраструктурных проектов такого класса, как Керченский мост или «Сила Сибири», велика вероятность новых банкротств среди девелоперов (нелишне вспомнить рухнувшую Urban Group, чьи недостроенные дома теперь возводятся Crocus Group) и в тоже время государство продолжит помогать жилищному строительству.

«Машиностроение, скорее всего, сохранит объемы потребления стального проката на уровне 2018 года вследствие мер поддержки, оказываемой ему властями: это будет касаться не только автомобилестроения, но и судостроения. Впрочем, я бы не стал скидывать со счетов и вероятность спада в нем.

Нефтегазовый комплекс останется важным заказчиком стальных труб, хотя я бы не стал возлагать больших надежд на прокладку газопровода «Северный поток-2» (он же - «Алтай») – до нее далеко как от Земли до Альфа Центавра или на «Турецкий поток» или «Силу Сибири» - их строительство неумолимо приближается к финалу. Ремонтная программа «Транснефти» тоже особой погоды не сделает», - говорит Леонид Хазанов.

Однако он добавляет, что в условиях проседания рынка отечественные металлургические компании будут стремиться увеличивать продажи стального проката за границу, «пробивая» установленные против них торговые барьеры в ряде стран мира и выдерживая ожесточенную конкуренцию с европейскими и китайскими игроками. И здесь, по его словам, хорошим подспорьем, как не странно, может стать новый виток девальвации российского рубля.

Автор: Леонид Хазанов

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