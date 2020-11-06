Rostec.ru

Новым владельцем концерна «Калашников» - одного из крупнейших производителей вооружения в России - стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Он приобрел 75% минус 1 акция.

Стоимость сделки не раскрывается. Предположительно, покупка обошлась в 1 млрд рублей.

Известно, что четверть «Калашникова» (25% плюс 1 акция) осталась у «Ростеха». В госкомпании заявили «Коммерсанту», что не намерены снижать свою долю в концерне.

Лушников стал замминистра в 2017 году. В 2019 году он учредил компанию ООО «УК «Перспектива», которая занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе - НИИ и прочими предприятиями.

На концерн «Калашников» приходится 95% производства стрелкового оружия в России. Главное направление деятельности компании - выпуск исторического стрелкового вооружения. В последние годы «Калашников» производит высокоточное оружие, беспилотники, военные и гражданские катера.

В августе сообщалось, что «Калашников» разрабатывает новый ручной пулемет.