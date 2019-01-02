Экономические прогнозы в России не добавляют оптимизма

Ситуация в экономике России действительно не внушает оптимизма. Во всяком случае, на ближайшую перспективу точно.

Кандидат экономических наук, директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Викторович Трофимов дал свою оценку относительно экономического будущего России на 2019 год:

«Я не считаю, что для временного (именно временного) преодоления негативных тенденций будет достаточно только 2019 года. Конечно, в этом достаточно серьезных причин - как новых, так и старых, про которые уже говорить практически перестали. Безусловно, есть у нас определенные положительные тенденции после ситуации в 2014 году. В первую очередь это подъем отечественных производителей продуктов питания. Этот фактор помогает сдержать инфляцию. Но только помогает.

К сожалению, в нашей стране основную роль в инфляции играют немонетарные факторы. Основная цель политики Банка России - поддержание инфляции на уровне 4%. При такой структуре импорта, которая у нас была еще в 2014 года это казалось маловероятным. Тем не менее, уровень инфляции оказался под контролем, но не благодаря действиям Банка России, которые способствовали очередной кредитной рестрикции. Ключевым фактором сдерживания инфляции у нас был и до сих пор является продолжающееся с 2014 года падение располагаемых доходов населения. Почему именно этот фактор? Очень просто: какой смысл продавцам повышать цены на товары, если у покупателей просто не будет денег?

В такой ситуации есть важный момент - она не может продолжаться долго, это чревато как минимум повышением социальной напряженности в стране. Это как постоянно пытаться сжать пружину и удерживать ее как можно дольше. Побочный эффект от такого инструмента в борьбе с инфляцией - не только падение уровня жизни населения, но и сокращение темпов роста ВВП, Как следствие сокращение запланированных налоговых поступлений и соблазну повысить налоги. Если не выходить постепенно из этой ситуации, то в один момент необходимо будет повышать располагаемые доходы населения, что приведет к росту цен.

У нас ситуация сокращения располагаемых доходов населения продолжается уже 4 года. За это время население уже успело нарастить собственные долги до наивысшего уровня потому, что средств на нормальное существование просто нет, их становится все меньше и меньше. Если будет только увеличение налогов, это приведет к тому, что цены вырастут на фоне снижения доходов населения - инфляция все равно будет, только ситуация для подавляющего большинства населения станет намного хуже.

Вряд ли будет только повышение налогов - будет и повышение доходов населения – скорее всего, это коснется определенных категорий населения. Например, уже приняты изменения по увеличению компенсации пенсий военнослужащих на 2%, т.е. с 1 октября 2019 года военные пенсии вырастут на 6,3%.

Повышение налогов, номинальных доходов населения, а также возможное снижение курса рубля – эти факторы вместе способны привести к относительно небольшому (для нас прогнозируемый двузначный уровень все еще является небольшим) скачку инфляции. Цены вырастут, доходы населения тоже, поступление налогов тоже увеличится. В итоге все останется на своих местах, уровень жизни населения ничуть не улучшится, и та самая пружина останется сжатой.

Некоторые эксперты уверяют, что всплеск инфляции будет кратковременным. Но я не думаю, что после 2019 года при такой ситуации у нас есть основания ожидать рост основных показателей. Да, статистика покажет увеличение ВВП - но только номинального, к сожалению. При проводимой до сих пор экономической политике нет никаких оснований ожидать в ближайшем будущем улучшение реальных показателей экономики. Так что я не вижу оснований для оптимизма с 2020 года.

Пессимизм у подавляющего большинства населения страны - это реальный фактор. Именно он влияет на экономику, а не оптимизм отдельных аналитиков или официальных лиц. И для этого есть все основания, так как уже который год доходы населения, а именно их стерилизация, является ключевым инструментом в борьбе с инфляцией начиная с 2014 года. Реальные располагаемые доходы населения падают – иными словами, для большинства граждан страны становится все труднее сводить концы с концами. Именно этим фактом объясняется повышенный спрос населения на микрозаймы как практически единственный источник найти хоть какие—о средства для существования.

Серьезный пессимизм нашел отражение в последних опросах населения в виде наибольшего числа наших сограждан, которые сожалеют о распаде СССР, а также ощущают себя грустными. В этом же направлении работают новости о повышении НДС и перспективах роста цен и инфляции, грядущем сокращении персонала многими компаниями. На основании чего возникнет оптимизм?

Давайте будем реалистами. Изменится политика экономического блока правительства и Банка России именно в сторону развития экономики и повышения уровня жизни населения - тогда и появятся реальные поводы для оптимизма», - подытожил Дмитрий Трофимов.

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