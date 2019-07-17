Экология бизнеса

13 июля в Измайловском парке состоялся ежегодный фестиваль ECO LIFE FEST, в рамках которого каждый желающий смог в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром.

На Фестивале в рамках лектория и практической конференции профессиональные экологи, общественные деятели, активисты и экологически ответственные компании поделились своим опытом по минимизации экологического следа, осознанному потреблению и сохранению природы. Для самых маленьких гостей Фестиваля и их родителей была подготовлена большая и увлекательная игротека от сети магазинов настольных игр «Игровед», представление «Мобильного театра сказок» МТС, обучающие и творческие занятия. Самые активные посетители Фестиваля насладились танцевальной фитнес-программой Zumba и занятиями по йоге. В течение всего дня гости ECO LIFE FEST принимали участие в благотворительных экологических акциях «Эковывоз», «Добрые вещи» и «Добрые крышечки». Завершился Фестиваль запоминающимися выступлениями восходящих звезд российского шоу-бизнеса.

Главным событием ECO LIFE FEST стало награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD 2019 – независимой общественной награды, вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.

По данным исследований, в России стремительно увеличивается доля ответственных потребителей, именно поэтому качество и безопасность продуктов становятся основополагающими факторами успеха на рынке. Лауреаты Премии ECO BEST AWARD – это именно те компании, которые не боятся брать на себя добровольные обязательства по обеспечению высочайших стандартов качества и безопасности продукции. В этом году экспертным советом Премии в числе прочих были отмечены компании FABERLIC, PAROC, Мирра-М, Кухонный двор, ГринКосметик Групп.

Директор по маркетингу и коммуникациям PAROC Таисия Селедкова рассказала, за что компания была удостоена своей заслуженной награды: «Мы гордимся тем фактом, что получили премию Продукт Года в категории Строительные материалы. Вся продукция бренда имеет «зелёную» сертификацию EcoMaterial, которая подтверждает её экологичность и безопасность для человека и окружающей среды. Paroc, будучи экологически ответственным производителем, придерживается принципов устойчивого развития. Эта политика нацелена на оптимизацию производства, максимальную переработку отходов, экономию энергии, сокращение выбросов углекислого газа, создание более сбалансированной окружающей среды и заботу о благополучии людей».

«FABERLIC – экологически ответственная компания, которая осознает важность заботы об окружающей среде. Поэтому мы думаем о снижении воздействия нашей деятельности на природу на всех этапах от разработки и производства продукции до ее использования. Средства бытовой химии, обычно, оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду, но при создании серии Дом Faberlic мы сразу фокусировались на максимальной безопасности, удобстве и эффективности продуктов. Вся линия состоит из концентрированных средств, с эффективными, но при этом бережными рецептурами с использованием сырья растительного происхождения и не содержащих целого ряда нежелательных компонентов – фосфатов, хлора, аллергенных отдушек»,- рассказывает о преимуществах новой линии бренд-директор категории Бытовая химия FABERLIC Екатерина Лобасова.

Современный мир живет в условиях обострения социальных проблем, и именно поэтому корпоративная социальная ответственность является необходимым атрибутом любого успешного бизнеса. Достижение коммерческого успеха средствами, основанными на этических нормах и уважении к окружающему миру, – актуальная тенденция современного глобального общества. Экологические проекты лауреатов Премии – это отличный пример того, как эффективно реализовывать экологические инициативы, взаимодействовать с обществом, развивать бизнес, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду. В числе Лауреатов ECO BEST AWARD система Coca-Cola в России, МТС, СУЭК-Красноярск, Essity, ФОРЭС, Департамент здравоохранения города Москвы.

Наталия Толоченко, менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия поделилась успехами компании в области сохранения экологии: «Снижение объема отходов на планете – приоритет устойчивого развития для Системы Coca-Cola. За 2,5 года программы «Разделяй с нами» мы установили 5 тысяч контейнеров в 55 городах, собрали и переработали 60 тысяч тонн упаковки, и в просветительских мероприятиях приняли участие больше 1,3 млн россиян. Мы год от года совершенствуем как инфраструктурную, так и образовательную части программы, и рады высокой ее оценке».

В состав Экспертного Совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения г. Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор — Фонд «Социальные проекты и программы».