III Ежегодная Премия «Эффективное образование»
III Ежегодная Премия «Эффективное образование»

Россия поддерживает малый и средний бизнес

Всем нам приходится учиться: женщинам и мужчинам, пожилым и молодым — всем без исключения, кто, так или иначе, выступает на сцене великого театра под названием «Жизнь», в которой мы каждый день получаем ценные уроки.

30 мая 2019 года в Deworkacy Полянка состоится III Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование».

«Эффективное образование» - это премия, которая создана в поддержку развития бизнеса и профессионального образования в России.

Без всякого сомнения, что чем выше наши способности к обучению, тем лучше нам живется, тем проще мы справляемся с трудностями, и тем легче преодолеваем препятствия.

В рамках Премии, состоится Конференция «Эффективное образование будущего», в которой примут участие ведущие российские специалисты в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов, для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом.

Лауреатами прошлых лет Премии «Эффективное образование» были: «Эльдорадо», аэропорт «Домодедово», «Samolov Group», «Дикси», «Кидбург», Сеть клиник «МЕДСИ», «МТС», Mary Kay, OBI, Samsung Electronics, Moscow Business School, Русская школа управления, Бизнес-школа EMAS и многие другие.

Среди основных категорий Премии «Эффективное образование»: корпоративное образование, образовательные START-UP проекты, бизнес образование, личностные номинации, МЕДИА, дистанционное и онлайн образование, сотрудничество/партнерство, экономика, дополнительное образование, профессия, продукты/инструменты образовательного процесса, карьера, образование для частных и корпоративных учреждений.

Зарегистрироваться на Конференцию бесплатно можно по ссылке.

Подать заявку на участие в Премии и ознакомиться с подробной информацией, можно на официальном сайте.

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Предприниматель заслужил, чтобы о нём знали Далее в рубрике Предприниматель заслужил, чтобы о нём зналиКто делает бизнес в столице и чем хороша Москва для открытия своего дела?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО