Дурова заставили отложить выход своей криптовалюты

Компания Павла Дурова Telegram готова приостановить запуск собственной блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), а также временно закрыть операции с криптовалютой Gram. Такое решение Telegram пришлось принять из-за решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США: там решили, что токены Telegram можно считать ценными бумагами, и они попадают под регулирование со стороны законодательства Соединённых штатов. Разбираемся, кто и зачем ставит палки в колёса Telegram, и какие проблемы ждут Дурова, если он не расплатится с инвесторами.

SEC halts alleged $1.7 billion unregistered digital token offering https://t.co/EDaMrurjv3 — SEC_News (@SEC_News) October 11, 2019

Юридические компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom уведомили американский суд от лица Telegram Group Inc, что компания готова перенести запуск платформы на более поздний срок – через полгода. Эту информацию они распространили также в письме, которое цитирует ТАСС.

Мы вместе с консультантами продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и планируем предоставить дополнительную информацию в течение следующей недели

- говорится в письме.

Также представители Telegram заявили, что не согласны с позицией Комиссии по ценным бумагам.

С чего всё начиналось

Иск в суд Манхэттена о приостановке ICO Telegram был подан Комиссией по ценным бумагам и биржам США 11 октября. Власти считают, что распределение криптовалюты Gram среди инвесторов можно охарактеризовать как продажу ценных бумаг, не зарегистрированных в США, а значит, при проведении ICO было нарушено американское законодательство.

Теперь запуск TON и криптовалюты Gram отложен на полгода – пока Telegram не урегулирует все вопросы с иском и с госструктурами США. Инвесторам, в свою очередь, предложили либо подписать соглашение о переносе запуска проекта, либо вернуть 77% вложенных средств.

Что такое Gram?

Многих давно интересовал вопрос – если Telegram бесплатен, то как Дуров собирается его монетизировать, если даже платных сервисов у мессенджера нет? И вот, в конце 2017 года Павел Дуров объявил о запуске платформы TON и криптовалюты Gram. По задумке, платформа, основанная на новой блокчейн-технологии, позволит быстрее обмениваться данными между пользователями внутри сети.

Анонсировав в 2018 году проведение ICO, Павел Дуров набрал денег с инвесторов в размере почти 1,7 млрд долларов. Как пишут «Ведомости», в числе инвесторов Telegram – сооснователь Qiwi Сергей Солонин, сооснователь компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили, а также Роман Абрамович, который, впрочем, финансовые вложения в мессенджер отрицает.

И вот теперь, из-за иска со стороны американских властей, запуск платформы откладывается на полгода. А ведь в случае, если не удастся запустить TON до 31 октября 2019 года, то все соглашения с инвесторами на покупку токенов Gram окажутся аннулированными – это следует из документа, составленного Дуровым.

Некоторые эксперты полагают, что всё произошедшее – не что иное, как троллинг со стороны Дурова и попытка создать хайп вокруг проекта, поскольку штрафы, которые назначают в Комиссии, не столь велики, а шанс договориться с государственными органами достаточно велик.

Как бы там ни было, Telegram попытается оспорить иск. Даже если запуск действительно будет перенесён на март-апрель 2020 года, многие инвесторы могут согласиться подождать ещё полгода – как ранее ждали аж полтора. А даже если не согласятся – Дуров, во-первых, уже предложил вернуть 77% вложенных средств. Хотя мог бы этого не делать: внезапный судебный запрет юридически приравнен к форс-мажору и не обязывает его возвращать деньги.

Почему в США против новой платформы?

Вряд ли правы те, кто считают, что власти США таким образом пытаются отомстить за что-то лично Дурову. Всё дело в том, что Америка, несмотря на кажущуюся прогрессивность, не слишком-то готова принять новую реальность. А именно – то, что огромные финансовые потоки теперь будут идти мимо кармана казначейства США. Ранее, к слову, каток американского правосудия придавил проект Марка Цукерберга под названием Libra, а также ещё один блокчейн-проект канадской компанией Kik Interactive.

И дело не только в США. Похоже, правительства многих стран мира просто-напросто не знают, что им делать с криптовалютами и как их регулировать. Исключением стала лишь Венесуэла, но и то, скорее всего, ненадолго: проект El Petro, запущенный президентом страны Николасом Мадуро, уже пытаются назвать аферой, которую Мадуро затеял, чтобы обворовать собственное население.

Мировые лидеры боятся, что финансы выйдут из-под контроля международных контролирующих институтов, и пойдут не просто в обход налоговых служб, а на спонсирование терроризма.

Рано или поздно технологии возьмут своё. Юристы изобретут новые формулировки, правительства договорятся о регулировании, и криптовалюты займут своё место в новой финансовой реальности. Вопрос лишь в том, какое государство – и какая именно компания – станут первыми. Пока можно надлюдать, что вряд ли это будут США, и вряд ли это будет Дуров со своим Gram.