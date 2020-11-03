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Духи «Повод тусить до рассвета» и «Добавь любовь» появились в России

Лилия Караева
3 ноября, 2020 18:04
2 мин
Мюзикл «День влюблённых»
Театральная компания «Бродвей Москва»

Театральная компания «Бродвей Москва» совместно с «Библиотекой ароматов» разработали коллекцию духов по мотивам премьерного мюзикла за столиками в Театре МДМ «День влюблённых». Они названы по звучащим в представлении хитам - «Повод тусить до рассвета», «Добавь любовь», «Все под контролем» и другим.

«День влюблённых» — это мюзикл-коктейль, состоящий из забавных сцен, неожиданных поворотов сюжета, искрящихся танцев и живой музыки в исполнении джаз-бэнда.

Каждый номер – маленький спектакль, раскрывающий проблемы, с которыми сталкивается молодая пара накануне свадьбы. Вместе со зрителями главные герои ищут способ сохранить любовь и уважение друг к другу.

«Библиотека ароматов» создала пять уникальных парфюмерных композиций, названных по главным музыкальным хитам мюзикла. Например, «Повод тусить до рассвета» пахнет терпкой вишней сладкого топинга. Чем пахнут другие композиции — «Добавь любовь», «Все под контролем», «Не порть карму» и «Просто по фану», - можно узнать на сайте «Библиотеки ароматов».

темы
мюзикл за столиками
ароматы
хиты
Библиотека ароматов
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