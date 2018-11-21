Древо рода узнают по кольцам

Бесконечные ленты новостей в социальных сетях, потоки сообщений в мессенджерах, тысячи новых фотоснимков от друзей ежедневно… Все эти блага digital-эпохи, призванные упростить коммуникацию, не объединяют нас, а парадоксальным образом разобщают. Случайные контакты резидентов сети интернет напоминают столкновения атомов в абсолютно пустой и бесконечной виртуальной вселенной.

Сталкиваясь, переплетаясь, покидая пределы эфемерного пространства и возвращаясь в него, образуя мощнейшее вихревое движение, эти «атомы» захватывают друг друга в плен, образуют краткосрочные и долгосрочные сообщества и «клубы по интересам».

Но могут ли они породить «новый мир», который станет отправной точкой нашего долгожданного национального возрождения? Вопрос, увы, риторический. Бесчисленное множество детерминант, векторов движения этих «атомов-аккаунтов» многократно усиливает априорное одиночество.

Встреча чужих виртуальных персонажей на просторах безграничной пустоши — сети интернет — не подкреплена базисом, не закладывает семантического краеугольного камня для спасительного возрождения русской нации.

В противовес сиюминутным контактам и ничего не значащим диалогам есть непреходящая ценность общения с близкими здесь-и-сейчас, а также степенное обращение к семейной памяти. Столь редким сегодня искусством восстановления утраченной преемственности поколений и воссоздания семейной истории в совершенстве владеют эксперты Международного Генеалогического Центра (МГЦ). Его основатель — пожалуй, самый известный генеалог в России, — Артем Маратканов, а команда — ведущие специалисты в сфере родословных исследований.

Восстановление семейной истории — шанс окинуть взглядом структуру генеалогического древа, корни которого уходят в глубину веков, а ветвистая крона представляет собой многоцветие семей, проживающих порой в самых неожиданных и необычайно отдалённых уголках планеты.

Напишите книгу о своём роде (вам помогут!). Повлияйте на своё будущее с помощью детального анализа прошлого. Обогатите внутренний мир ценнейшими сведениями о своих предках. Создайте семейную реликвию — драгоценный фолиант, который будет передаваться из поколения в поколение.

Это наша с вами возможность позабыть о том, что такое жизнь без роду, без племени, и повторить подвиг великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина, который в своём легендарном стихотворении «Моя родословная» со свойственным гениальному поэту изяществом открыл историю предков, сделав поистине волшебный экскурс в глубину веков.

Не офицер я, не асессор,

Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;

Я просто русский мещанин.

[…]

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов.

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин;

Так мне ли быть аристократом?

Я, слава богу, мещанин.

Мыслимо ли? В первой половине XIX столетия. Не имея не только доступа в интернет, но и возможности обращения в архивы, он знал историю своего рода, начиная со времён Ивана Грозного. Кто может похвастаться этим сегодня, в эру цифровых технологий?

В других произведениях художественной литературы, созданных русскими авторами, представлено величие реальных и выдуманных судеб семей из самых разных сословий. Это «Война и мир», «Отцы и дети», «Братья Карамазовы», «Господа Головлёвы», «Тихий Дон», «Московская сага». Не менее значимы, весомы, увлекательны шедевры мировой литературы, в которых затронуты вопросы генеалогии: «Буденброки», «Сага о форсайтах», «Сто лет одиночества».

Кто сказал, что история вашей семьи не может быть положена в основу увлекательного романа, не станет основой сценария художественного фильма? И даже если в летописи вашего рода не окажется звучных имён или удивительных коллизий, способных породить драматическую перипетию киноленты, пьесы, романа, разве не хотелось бы вам увидеть на столе роскошную книгу, на страницах которой отразится подробная история вашей семьи?

Артем Маратканов возвращает нам Россию, которую мы утратили 100 лет назад, когда в результате революции, породившей классовую ненависть и вражду, предпочтительнее было забыть об истории своего рода, декларируя исключительно «пролетарское», на худой конец, «крестьянское» (но ни в коем случае не кулацкое) происхождение.

Наследникам старательно стираемой с лица земли русской аристократии, купечества, буржуазии, детям раскулаченных крестьян, не возжелавших принимать колхозной идеологии, безопаснее и проще было начать жизнь с чистого листа, «благодарно» вытравив из памяти сомнительных предков, живших до революции.

Год 1991-й, когда были массово открыты архивы, предоставил каждому возможность избавиться от шор и заблуждений, касающихся истории своей семьи. Но с чего начать? Куда писать? В нашей стране существует два десятка федеральных архивов и более 50 региональных. Счёт архивов муниципального уровня и вовсе переваливает за тысячу. А есть ещё ведомственные архивы, куда также могут уходить нити прошлого вашей семьи.

Хватит ли жизни для того, чтобы направлять запросы, анализировать ответы, восстанавливать эти едва уловимые порой цепочки причинно-следственных связей между людьми, жившими в разные века? Разумеется, может и не хватить!

Родившийся в большой и дружной семье Артём Маратканов вырос в традиции уважения к истории России в целом и каждому из своих предков, память о которых бережно хранилась в семейном архиве.

Взрослея, он пришёл к пониманию, что Россия — большая семья, ветвистое хитросплетение судеб миллионов семей, которое при желании может быть отображено на едином генеалогическом древе всех россиян. Создание такого древа — миссия Международного Генеалогического Центра, в работе которого задействованы лучшие отечественные и зарубежные эксперты в области генеалогии и семейной истории.

Об их работе вполне можно было бы снять художественный фильм в жанре детектива. В этом увлекательном кино они будут вести кропотливую работу по воссозданию генеалогических цепочек. По крупицам. Не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова.

Их работа — обратная сторона работы тех, кто пишет учебники и труды по истории России. Задача историков — объективно преподать глобальную историю державы, страны в целом на разных этапах эволюции и регресса. Задача проекта Артема Маратканова — расшифровать человеку, пытающемуся постичь историю своей семьи, алгоритмы существования его рода сквозь призму столетий. Но исследования истории семьи едва ли менее значимы, чем истории страны и государства. Для индивидуума они судьбоносны.

Шаблонные фразы учебников истории едва ли способны затронуть за живое. Но бесценные сведения о предках, их судьбах на отдельно взятой точке исторического развития страны — не это ли ключ к сердцу каждого из нас, тех, кто сегодня имеет возможность совершить путешествие во времени и узнать, как жили наши предки?

Знание прошлого сможет проложить «логический мост» между нами и нашими предками, возродить семейные обычаи, организовав успешный бизнес, построенный на забытых некогда традициях, которые утрачены в большинстве случаев не так уж безвозвратно.

И разве не стоит внимания распространяемая сегодня повсеместно теория о взаимосвязи предлагаемых обстоятельств нашей жизни с поступками наших предков? Гипотеза такой причинно-следственной связи, как минимум, имеет право на жизнь. Сведения о жизни тех, кто приходился нам прапрабабушкой или прапрадедом, помогут нам сделать выводы, избавиться от бремени родовых проклятий, найти призвание, ориентируясь на ценности предков, если угодно, отмолить их грехи. Или просто познать истину, которая, как сказано в писании, делает человека свободным.

Профессионалы в сфере генеалогии, «узкие» специалисты, которые, гарантируя достоверность сообщаемых сведений и документов, имея налаженные деловые связи в архивах, могут открывать вам удивительную палитру тайн из жизни ваших предков.

Именно эти люди готовы выстроить чёткую структуру родословного древа, произведя серьёзную исследовательскую работу в архивах и восстановив летопись отдельно взятой семьи. Вы примете участие в «увлекательном сериале», где каждая последующая история будет интереснее и ярче предыдущей.

Не это ли шанс, которого ждёшь всю жизнь?

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