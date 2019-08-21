Доход, который у вас отберут

За последние три года количество брокерских счетов у россиян удвоилось. В начале 2019 года торгами на Московской бирже занимались 2 млн физических лиц, причем 700 тысяч из них пришли на биржу в 2018-м. И это неудивительно, ведь на фондовом рынке можно хорошо заработать. Впрочем, как и потерять.

Чтобы обезопасить граждан, Госдума готовит к принятию новый закон «О рынке ценных бумаг», который поделит всех, кто инвестирует свои сбережения, на 4 категории: особо защищаемые неквалифицированные инвесторы, простые неквалифицированные инвесторы, квалифицированные инвесторы и профессиональные квалифицированные инвесторы.

К квалифицированным инвесторам отнесут тех, кто докажет владение активами на сумму от 10 млн рублей или имеет опыт работы на финансовых рынках. К профессиональным инвесторам — имеющих специальный международный сертификат или активы на сумму не менее 50 млн рублей. Таких людей немного. Поэтому 80% частных инвесторов попадут в категорию неквалифицированных. Их будут защищать. Каким образом? За счет ограничения свободы выбора финансовых инструментов.

Когда закон вступит в силу (ожидается, что это произойдет в 2021 году), неквалифицированным инвесторам оставят доступ лишь к очень небольшому перечню инвестиционных инструментов. Это ценные бумаги, входящие в первый и второй котировальные списки, паи в ПИФах, облигации государственного займа, иностранная валюта и драгоценные металлы. Все остальное (и «самое вкусное» с точки зрения доходности) станет недоступным.

Впрочем, обратной силы закон не имеет. Как уже разъяснили в ЦБ, люди, которые уже вложились в определенные финансовые инструменты, смогут использовать их и дальше. Так что, если вас не устраивают банковские депозиты, которые едва покрывают уровень инфляции, сейчас самое время присмотреться к нетривиальным инструментам.

Акции и облигации крупнейших мировых компаний

Неквалифицированным инвесторам будет закрыт доступ к акциям и облигациям крупнейших мировых компаний, которые сегодня торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Среди них такие гиганты, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и Alibaba. Многие управляющие компании, формирующие для своих инвесторов инвестиционные портфели, предлагают ценные бумаги этих компаний в качестве консервативных вложений. То есть предполагают, что они едва ли упадут в цене. Например, акции Google за последние два года выросли с $940 до $1200 за штуку, Apple – со $156 до $202, а крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon и вовсе взлетели с $959 до $1766, то есть почти в два раза.

В преддверие готовящегося законопроекта некоторые управляющие компании (среди которых «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Альфа-Капитал») запустили биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). С их помощью неквалифицированные инвесторы смогут обойти запрет и приобретать бумаги интересных зарубежных компаний. Вопрос, однако, какая прибыль останется у инвестора после того, как УК получат комиссию за свои посреднические услуги.

Биржевые фонды ETF

Под запретом окажется еще один интересный и относительно простой инструмент, — биржевые фонды ETF (Exchange Traded Fund), которые позволяют заработать достаточно высокий процент в валюте. В России они появились недавно, доступ к ним можно получить через брокера.

Прежде всего, ETF интересны тем, что в них собраны ценные бумаги десятков, а иногда и сотен зарубежных компаний. А значит, вложения в такой фонд изначально диверсифицированы: когда акции одной компании падают, у другой они могут идти в гору. Есть в ETF и очень надежные бумаги, например, гособлигации США, Германии, Австралии, Китая и Японии. Главное, что ETF не предполагают никакой самодеятельности управляющих компаний и у них низкие комиссии. Купить акции ETF можно хоть на $100 и платить за обслуживание 0,45–0,9% в год. А заработать в валюте 10% или даже 40%.

Инвестиции в микрофинансовые компании

Согласно последним поправкам в законопроект, запрет коснется и инвестиций в микрофинансовые компании. Сейчас если компания обладает капиталом в размере 70 млн руб. и зарегистрирована в соответствующем реестре Центрального Банка, она может привлекать средства как юридических, так и физических лиц. Сумма вложений при этом должна быть не менее 1,5 млн руб., что само по себе является хорошей страховкой: наличие таких накоплений свидетельствует о том, что человек умеет распоряжаться деньгами.

Инвестиции в МФО приносят около 18-20% годовых в зависимости от срока вклада и способа получения процентов (ежемесячно или по итогам). Несложно подсчитать, что это в два-три раза больше, чем обещают банки. Риск в том, что подобные вложения не застрахованы АСВ. С другой стороны, в России насчитываются всего 25–30 микрофинансовых компаний, которые привлекают средства физических лиц – то есть на порядок меньше, чем банков. И изучить их не так сложно.

Выбирая компанию, стоит ознакомиться с ее отчетностью по ОСБУ (отраслевым стандартам бухгалтерского учета, которые для МФО благодаря политике ЦБ постепенно приближаются к банковским). Также полезно изучить отчеты о микрофинансовой деятельности (МФД). Если компания по каким-то причинам отказывается предоставлять соответствующие данные, лучше воздержаться от сотрудничества.

Ключевые параметры, которые могут многое рассказать потенциальному инвестору, – это размер капитала компании, уровень собираемости выданных займов и динамика расходов (они не должны расти больше, чем доходы). Все показатели нужно смотреть в динамике, обращая особое внимание на последние кварталы.

Корпоративные облигации

Особо защищаемым неквалифицированным инвесторам (тем, кто вкладывает менее 400 тыс. руб. и не сдал квалификационный экзамен) не будут доступны даже корпоративные облигации. Они смогут покупать только ценные бумаги, выпущенные государством. По крайней мере, так гласит текущая версия законопроекта. А ведь инвестиции в компании – вполне хорошая альтернатива банковским вкладам: через заранее установленный срок вам обещают вернуть ту же сумму плюс проценты. Конечно, если компания-эмитент обанкротится, ее ценные бумаги превратятся в мусор. Но вряд ли подобный сценарий возможен, если речь идет о «голубых фишках» – «Газпроме», «Роснефти», Сбербанке, ВТБ и др. Доходность подобных бумаг не очень велика, но все же выше, чем у традиционных банковских вкладов. Например, держатели ценных бумаг компаний ВЭБ-Лизинг, «Мечел», «Роснефть» или АФК «Система» могут заработать около 9-10% годовых. Если же диверсифицировать портфель за счет эмитентов второго эшелона, доходность может быть еще выше.

Автор: Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой платформы Webbankir