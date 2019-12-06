«Диплом перестал быть основным документом для работодателей»

5 декабря на ВДНХ прошёл V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России». Как система независимой оценки квалификации внедряется в образование, зачем это нужно и что система даст студентам и бизнесу – рассказали участники форума.

В прошлом году пилотный проект по совмещению итоговой аттестации и независимой оценки квалификации был запущен в Самарской области. «Для нас было важно, чтобы студентам не просто были выданы документы, а чтобы они хорошо трудоустроились», - отметил Ян Талбацкий, замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Проект начинался с 18 выпускников колледжей по специальности «сварщик» в 2018 году, из них 6 человек успешно прошли аттестацию. «Это стало поводом задуматься: что не так с нашими колледжами? Мы поменяли образовательные программы, и в следующем году из 30 человек успешно прошли аттестацию 16, то есть 53%».

Пилотный проект позволил выявить следующие недостатки в системе среднего и профессионального образования в самарском регионе. Во-первых, это недостаточное количество практических часов и перегруженность теорией. Во-вторых, пока не выстроена должным образом обратная связь с работодателями. И третья проблема – недостаточное техническое оснащение колледжей. «Меняются технологии, и колледжи просто не успевают за этими изменениями», - добавил Талбацкий.

Андрей Фатеев, замминистра общего и профессионального образования Ростовской области считает, что независимая оценка квалификации, как и оценка качества образования в целом – вопрос серьёзный. «По итогам прошедшего года процент трудоустройства выпускников колледжей вырос на 20%. Работодатели стали более ответственно подходить к делу, после того, как включились в проект,: стали охотнее приглашать на работу, предлагают студентам более выгодные условия оплаты труда».

Дипломы перестали быть основным документом для работодателей, а некоторые профессии устаревают быстрее, чем студенты успевают завершить по ним обучение, считает директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения Ирина Черноскутова.

Прошедший в этом году в Казани чемпионат WorldSkills показал: мы можем готовить профессионалов мирового уровня. Но готова ли к этому экономика? Готовы ли колледжи? Где будут работать эти выпускники? Сейчас мы видим, что некоторые образовательные учреждения готовят фермеров. Но рабочих мест нет.

По словам Черноскутовой, необходимо реформировать региональную систему профобразования с учётом пространственного развития территорий – в зависимости от того, как там организована экономика, в какой сфере есть рабочие места, и как в этом конкретном регионе устроена жизнь.

Можно выделять сколько угодно денег на развитие профессиональных стандартов, но ничего не выйдет, если продолжать опираться на документы 70-х годов, отметил Всеволод Вуколов, замминистра труда и соцзащиты РФ.

«Если мы будем базироваться на документах прошлого века – о каких профессиях будущего можно говорить? Каждый день экономика рождает новые компетенции. Если мы не найдём, как сделать систему более гибкой – время нас обгонит, мы будем отдельно, а экономика – отдельно. Учить нужно тому, что есть сегодня», - отметил замминистра.