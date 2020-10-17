Деваться некуда: глава МИД Германии высказался по «Северному потоку-2»

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе своего интервью журналистам обстоятельно высказался о проекте «Северный поток - 2» и отношениях с Россией.

В ответ на вопрос о критике со стороны Вашингтона Маас отметил: «О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе».

«Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]», - заявил министр в ходе своего общения с редакционнным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил о невозможности прекращения диалога с Россией, так как обе страны активно влияют на процессы в регионе и в мире.

«Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн», - подчеркнул глава МИД ФРГ.