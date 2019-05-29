Деньги на добре: как заработать социальному бизнесу
Деньги на добре: как заработать социальному бизнесу

Почему гранты и субсидии – это зло

Нужно ли помогать, зарабатывая? Нужно, разумеется. А можно ли зарабатывать, помогая? Ответ на этот непростой вопрос попытались найти эксперты, приглашённые выступить на Московском предпринимательском форуме, который прошёл 27 мая. Они рассказали о своём опыте в социальных проектах и пришли к выводу: зарабатывать на добрых делах не только можно, но и нужно. «Русская Планета» подвела итоги беседы.

Так сложилось, что социальное предпринимательство чаще воспринимается бизнесменами исключительно с точки зрения пиара и джиара. Бизнес – отдельно, добрые дела – отдельно, а многочисленные благотворительные фонды и организации существуют благодаря пожертвованиям. Чтобы превратить социальный проект в способ заработка – об этом, как правило, мало кто задумывается. Бизнес попросту не видит коммерческой составляющей в благотворительных проектах, и очень зря.

По мнению Дмитрия Богданова, директора департамента акселерационных программ Фонда поддержки социальных проектов, субсидии и гранты – зло, это растлевающее финансирование. Бизнес должен уметь зарабатывать, чтобы иметь возможность решить ту или иную социальную проблему, и таких примеров немало – только через акселератор Фонда прошло почти 150 подобных проектов. Фонд как раз и занимается тем, что помогает бизнесменам найти способ монетизации социальных проектов и учит, как обрести финансовую самостоятельность.

Есть предубеждение, что социальный бизнес – низкомаржинальный. Но это неправда. В некоторых видах бизнеса прибыль может быть выше, чем в машиностроении. На этом можно и нужно зарабатывать!

Единственное отличие социального бизнесмена от обычного предпринимателя лишь в том, что он постоянно держит в голове проблему, которую он пытается решить, зарабатывая деньги.

Гранты и субсидии сегодня есть, а завтра экономическая ситуация поменяется, и их не будет. Мы помогаем выстроить бизнес так, чтобы не было нужды просить у кого-то денег. Субсидии – это как наркотик для предпринимателя. Вместо того, чтобы зарабатывать, человек будет бегать и искать бесплатные деньги, и не всегда это будет получаться

- добавил Богданов.

Известная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева основала собственный благотворительный фонд, который строит спортивные площадки и помогает детям с инвалидностью и из трудных семей.

Наш фонд не зарабатывает. Но большое количество людей хотят сделать что-то полезное для общества, просто в силу своей занятости они не знают, как это сделать и куда обратиться, либо не доверяют. У нас всё прозрачно, и если мы обещаем построить площадку за 3 месяца - мы это делаем

По словам Исинбаевой, её благотворительный фонд помогает бизнесу инвестировать в социальные проекты. На деньги бизнеса, а также на гранты фонд строит по всей стране детские спортивные площадки. Сейчас всё больше бизнесменов хотят ассоциировать свой бренд с добрыми делами, так что, доверяя свои деньги фонду Исинбаевой, компания получает дополнительную пиар-поддержку – и селфи с прославленной спортсменкой в качестве приятного бонуса.

Имя очень помогает, признается Исинбаева: люди доверяют, поскольку знают, что будет результат, и эта модель по сбору средств работает. Но как можно на этом заработать, признаётся Исинбаева, в фонде пока не придумали.

У меня столько идей возникло, как монетизировать вашу деятельность! – добавила Дарья Алексеева, основательница фонда «Второе дыхание» и сети магазинов Charity shop. Это благотворительный проект, который даёт вторую жизнь вещам – одежде, обуви, предметам декора - и спонсирует образовательные программы для выпускников детских домов и людей с ограниченными возможностями.

Речь не о том, как фонд может нажиться. Но можно не только получать пожертвования, но и продавать своих специалистов, или свою инфраструктуру. Почему бы не сдавать площадки в аренду?

Но такой подход Елене Исинбаевой не нравится. За 6 лет её фонд построил 52 площадки по всей стране, и главное условие – они должны быть доступны детям 24 часа в сутки.

Мы приезжаем и срываем замки, если узнаём, что площадку закрыли. И, заботясь о будущем детей, мы обязаны создавать инфраструктуру, которая будет доступна. Мы никогда и не думали о том, чтобы сдавать площадки со всем спортивным снаряжением в аренду, чтобы кто-то занял ее, но не дети. Я мыслю не так как вы, я хочу делать реальное дело

- добавила спортсменка.

Социальный предприниматель – это тот, кто решает проблему не прося, а зарабатывая. Почти любой социальный проект можно монетизировать. Ведь обычные люди, когда покупают какой-то предмет, сделанный руками незрячих, в последнюю очередь думают о том, что помогают инвалидам, добавил Дмитрий Богданов.

Для них важно, что эта чашка красивая, удобная, ее можно мыть в посудомоечной машине и пользоваться ею каждый день, считает Богданов. И если бы Елена Исинбаева позволила сдавать часть спортивных площадок в аренду – то следующие несколько они могли бы построить сами, на свои собственные деньги, не прибегая к грантам.

Так каков путь социального бизнеса – получать бесплатные деньги или зарабатывать самим? Прелесть социального бизнеса в том, что можно делать и то, и другое. Но всё же социальное предпринимательство – это в первую очередь история про деньги. Как рассказала Екатерина Затуливетер, основатель проекта «Альтуризм», если вы не устойчивы в финансовом плане, то не сможете так же эффективно решать проблему, как если бы вы сидели на лёгких деньгах и грантах.

Зарабатывать в социальном бизнесе -  базовая потребность. Это можно, это нужно, вы можете лучше конкурировать – просто за счёт того, что у вас есть социальная миссия. Путешествуя по России, я постоянно слышу, что социальный бизнес – это максимум самоокупаемость. Но предпринимателям не интересна самоокупаемость, они хотят зарабатывать. Поэтому они и боятся заниматься этим видом бизнеса.

Проект Екатерины по-своему уникальный – он объединяет волонтёрство и туризм. Начался он с идеи, как можно было бы спасти российскую глубинку. Екатерина поняла, что никакие вложения денег не помогут развитию деревень, они продолжат умирать. Единственное, что сработает – изменение сознания людей, которые там живут. Но как это сделать?

Екатерине пригодилось её образование международника и изучение методологии в сфере разрешения конфликтов, которую применяют международные организации в постконфликтном урегулировании. Екатерина решила применить эту технологию к нашей деревне. А затем уже появилась идея, как на этом можно заработать.

Грубо говоря, наша модель монетизации – как у обычного турагентства. Проект существует за счёт тех, кому хочется влиться в деревенскую жизнь, узнать, как живут настоящие люди. Клиенты не только отдыхают на природе, но и учатся новым навыкам, работают на фермах, строят мосты, чинят причалы, убирают мусор.

В итоге, туристы уезжают – а в деревне остаётся коммюнити, вдохновлённое результатами. И люди начинают верить в свои силы и в то, что можно что-то изменить.

Именно это качество должно стать главным и для бизнесменов, которые хотят изменить мир к лучшему, но боятся, что о бизнесе как таковом придётся забыть.

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