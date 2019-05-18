Без денег и без страховки

ЦБ России отозвал лицензию на проведение страхования у компании «Респект», страховавшей жилье дольщиков. Компания потеряла лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также перестрахования.

Как сообщает регулятор, лицензия были отозвана из-за неоднократного нарушения требований законодательства.

Как сообщают СМИ, «Респект» не торопилась выплачивать компенсации дольщикам вологодской «Стройиндустрии», так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении «Стройиндустрии» возбуждено уголовное дело, а по мнению страховщиков, банкротство не является страховым случаем. Компания «Респект» еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным, но удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано.

По данным на январь 2019 года, 60 вологодских дольщиков «Стройиндустрии» получили на руки решения судов о страховых выплатах от «Респекта» на сумму более 87 млн рублей. Тем обманутым дольщикам, кто еще не подал иски в суд о взыскании выплат, в прокуратуре советовали сделать это как можно быстрее.

В ноябре 2018 года также стало известно, что генеральный директор страховой компании «Респект» Александр Артамонов подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено в июле 2018 года, пишет портал NewsVO.

Напомним, что ещё в декабре 2018 года Банк России исключил «Респект» из списка организаций, которые имеют право страховать ответственность застройщика. Таким образом, список компаний, которые могут страховать девелоперов, сократился до 11 организаций. В их числе - некоммерческая организация «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (ПОВС), «Ингосстрах», «МАКС», «Альфа-страхование», «ВТБ-страхование» и некоторые другие. При этом, как заявлял президент ГК «Основа» Александр Ручьёв, председатель правления ПОВС, на деле список сократился всего до одной компании.

Действительно, осуществлять страхование застройщиков после исключения из перечня страховщиков компании «Респект» сегодня может Потребительское общество взаимного страхования застройщиков и Фонд защиты прав дольщиков. Те же компании, кто не застрахован, просто не имеют права привлекать деньги дольщиков, а значит, и продавать квартиры

– сказал Ручьёв РИА Новости.

На рынке страхования договоров сложилась непростая ситуация. Даже те застройщики, которые начали продажи более года назад, больше не могут регистрировать новые договоры без страховки, а значит, не могут получить деньги дольщиков. Выбор был небольшой: купить полис в страховой компании, оформить поручительство банка, либо же вступить в Общество взаимного страхования застройщиков.

Ужесточение законодательства привело к тому, что на рынке в какой-то момент осталась лишь одна компания, которая де-факто занималась страхованием – «Респект». После отзыва у компании лицензии застройщику остаётся либо брать дорогой кредит, либо вступить в ПОВС. Организация может страховать только членов общества, а число его членов ограничено в соответствии с требованиями регулятора: не более 500, и лимит новых участников практически исчерпан.

Единственный вариант разрешить проблему – изменение законодательства с учётом мнения всех участников рынка. Фактическая остановка страхования миллионов квадратных метров жилья может привести к перебоям в строительстве. А это угроза не только девелоперам и покупателям новых квартир, но и банкам, а также бюджету.