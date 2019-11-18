День, когда все банки умрут

Корпорация Google решила выйти на рынок финансовых услуг: сервис «Cache» начнёт свою работу в следующем году, с его помощью можно будет открыть банковский счёт и оплачивать различные услуги. Зачем крупные IT-компании создают собственные платёжные системы и означает ли это скорую смерть традиционных банков?

Компания Google, вслед за конкурентами Apple и Facebook, намерена выйти на рынок финансовых услуг. Как выяснило издание The Wall Street Journal, Google запустит свой сервис в партнёрстве с банком Citi и Стэнфордским университетом. Впрочем, техногигант пока недалеко ушёл от традиционной банковской системы: как сообщил глава платёжных сервисов Google Цезарь Сенгупта, компания будет активно сотрудничать с банками и всей финансовой системой, а также открыта для новых предложений о партнёрстве.

Это уже не первая попытка крупной IT-компании зайти на традиционное поле банковских структур. Ранее аналогичные сервисы запустили в Facebook, Amazon и Apple. И пусть пока эти продукты не получили широкого распространения, сам факт их появления говорит о том, что банки, какими мы их знаем сейчас, в скором времени перестанут существовать. Как это будет выглядеть?

Что умрёт уже завтра…

Пластик

Во многом смерть привычному пластику обеспечили как раз Apple и Google. В 2014 году компания Apple выпустила смартфон iPhone 6, снабжённый технологией NFC, которая превратила сотовый телефон в платёжный инструмент. Годом позже появилась Google pay, которая работала на смартфонах под управлением Android, и Samsung pay. В прошлом году Apple представил Apple Card как «первую карту, выпущенную не банками». Карта полностью виртуальная, и существует лишь на смартфоне.

Кроме того, уже сегодня действуют системы идентификации клиента при помощи сканирования сетчатки глаза, отпечатка пальца или при помощи технологии распознавания лица. И пусть они пока распространены не повсеместно, в самом ближайшем будущем потребность в физическом носителе – пластиковой карточке – отпадёт вовсе.

Отделения

В России уже есть банк, который с самого начала полностью отказался от отделений. Это «Тинькофф»: все банковские операции осуществляются исключительно онлайн, а карты привозит курьер на дом. По этому же пути пошли в банках «Точка» и «Rocketbank».

По сути, именно так и должны выглядеть современные, идущие в ногу со временем банки в условиях цифровой эры: никаких тебе очередей, талончиков, больше необходимости посещать банк лично. Но услугами полностью цифровых банков на данный момент могут пользоваться лишь технически подкованные граждане. Да и в целом население – что в России, что в других странах – довольно консервативно. Так что совсем без отделений пока что не обойтись

Тем не менее, количество офисов банков по стране неуклонно сокращается. Так, в октябре Райффайзен банк анонсировал закрытие 44 отделений из 174 по России. По словам председателя правления банка Сергея Монина, это произошло во многом потому, что клиенты всё чаще предпочитают пользоваться онлайн-банком или приложением. Всего же за 2018 год количество отделений всех банков по России сократилось на 10,5% (по данным ЦБ). Особняком держится лишь Сбербанк: там, несмотря на падение количества посещений в офисах, от отделений отказываться пока не планируют.

Call-центры

С одной стороны, переход банков в онлайн должен добавить работы многочисленным (пока ещё) call-центрам. Однако цифровизация вмешалась и в этот процесс. Помогать клиентам решить их проблемы будут роботы, а не живые люди . А в случае, если искусственных алгоритмов для решения задачи окажется недостаточно – только тогда к её решению подключится специалист.

… а что ещё поживёт

Банковские карты как услуга

Мы уже упоминали о том, что люди в целом довольно консервативны. В англосаксонской финансовой системе банковские чеки и чековые книжки в ходу до сих пор, хотя им и предрекали неминуемую смерть с появлением пластиковых банковских карт. Несмотря на все планы финансовых организаций полностью уйти от использования бумажных чеков, клиенты упорно не желали с ними расставаться.

Возможно, и банковские карты ожидает что-то подобное. Да, большинству клиентов банков будет удобнее отказаться от физических карт, тем более, этот процесс уже идёт. Но многим будет комфортнее продолжать пользоваться уже привычным и понятным с точки зрения конфиденциальности продуктом. Пусть и не в формате физической пластиковой карты, но само понятие карты останется.

Банки как таковые

Кстати, глава Сбербанка Герман Греф считает, что в ближайшем будущем исчезнут не только карты (на смену им придут различные части тела по способу идентификации), но и банки как таковые.

Банки исчезнут с карты, как и многие другие бизнесы

- считает Герман Оскарович. В этом прекрасном светлом будущем все функции будут так или иначе заменены алгоритмами, а клиенты смогут обращаться за открытием счёта напрямую в Центробанк при помощи многочисленных и доступных онлайн-инструментов.

Позволим себе с Германом Грефом не согласиться – по крайней мере, полностью. Да, для целого ряда операций посредники в виде каких-то других банков, кроме ЦБ, действительно станут не нужны. Однако не стоит забывать, что не все банковские услуги можно перевести в онлайн. Например, хранение золота в банковской ячейке. Или подписание особо важных договоров, в том числе при условии запрета на осуществление операции без личного присутствия. Так что, скорее всего, часть услуг в традиционном виде останется, но в сильно урезанном формате, а банковский бизнес станет нишевым.

Не последнюю роль в ликвидации банков как посредников может сыграть технология блокчейн: благодаря ей можно отправлять деньги от одного человека другому без необходимости платить комиссию за проведение и обработку платежа кому-то третьему – роль банка выполняют компьютеры, поддерживающие сеть. Впрочем, некоторые банки уверяют, что блокчейн не представляет угрозы, поскольку традиционные решения в нынешних условиях более надёжны. Но это пока. А сегодня многие финансовые организации активно тестируют и изучают блокчейн для того, чтобы не остаться в стороне.

Что останется?

Собственно, крупнейшие IT-компании бросают вызов банковским институтам не случайно. Цифровизация медленно, но верно приведёт к тому, что мы все будем взаимодействовать с окружающим миром через приложения-платформы. Причём пользователю не столь важно, как именно будет выполняться та или иная операция. Допустим, заявку на ипотеку приложение оформит через один банк, а услугу по переводу денег – через другой, в зависимости от условий, которые, разумеется, подберёт для нас искусственный интеллект.

Банки как таковые, по сути, станут частью огромной экосистемы. Точнее, целого ряда экосистем. Именно по этому пути идёт Google, чтобы пользователи продуктов интернет-гиганта вообще не покидали Google-платформу при тех или иных операциях.

И вот тут Герман Греф, говоря о будущем банков, близок к истине. Он предрёк смерть банков в их классическом виде, но им на смену придут IT-гиганты, которые создадут огромное количество сервисов, далеко выходящих за пределы непосредственно банковских услуг. Так что все мы будем жить в огромных цифровых облаках.