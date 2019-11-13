Дебиторская задолженность и рынок факторинга в России

По итогам первого полугодия 2019 года факторы профинансировали 6,2 тысяч компаний в России на сумму свыше 1 315 млрд рублей, и это на 252 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (+24%).

Такие данные по итогам первого полугодия 2019 года опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК).

Малый и средний бизнес все чаще обращается к факторингу, и использует этот финансовый инструмент для борьбы с дефицитом оборотных средств.

Почему поставщики и подрядчики сталкиваются с нехваткой средств? Частая причина ― дебиторская задолженность. Она может возникнуть не только из-за задержки платежей по контрактам, но также может быть заранее предусмотрена по договору с отсрочкой платежа

Результат один ― компания выполнила работу для заказчика, но не может получить оплату за нее. В период ожидания оплаты у бизнеса может не хватать оборотных средств на то, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, или перейти к работе над новым заказом или объектом.

Как использовать дебиторскую задолженность

У малого и среднего бизнеса, как правило, ограничен доступ к банковскому кредитованию ― из-за отсутствия ликвидных залогов и несоответствия другим банковским требованиям. Поэтому часто выходом для таких компаний становится факторинг: компания может получить большую часть денег, которые дебиторы и должники заплатят только в будущем.

Отчасти простота использования факторинга для малого и среднего бизнеса связана с тем, что факторинг ― очень доступный финансовый инструмент

Он доступен гораздо большему кругу предпринимателей: при факторинге риски оцениваются иначе. Фактор оценивает в первую очередь платежеспособность дебитора и качество самого долга. И только в третью очередь ― качество клиента. Поэтому факторинг бывает доступен для недавно созданных компаний или компаний, которые испытывают финансовые сложности. Он помогает подстраховать риски, связанные с несвоевременной оплатой от дебиторов и должников, позволяет перекрыть кассовые разрывы, оперативно пополнить оборотный капитал.

Как это бывает на практике: истории реального бизнеса

Московская строительная компания заключила годовой контракт с муниципальным бюджетным учреждением на оказание услуг ― отделочные работы. Всё было выполнено в срок, но оплата не поступила. Все бюджетные организации зависят от распределения денежных средств из бюджета, которое должно было произойти не сразу, а только в первом квартале.

Так долго ждать компания не могла: чтобы приступить к исполнению следующего контракта, нужны были деньги. Мы профинансировали просроченную задолженность на три месяца, и клиент смог вовремя приступить к работе по новому контракту не нарушая сроки. Эта сделка не испортила партнерские отношения компании и учреждения ― сотрудничество продолжается

Еще один случай был в Самаре. Новая компания, которая на тот момент работала на рынке всего три месяца, заключила договоры на аутсорсинг рабочего персонала. Всем известно, что заказчики часто оплачивают выполненные работы с отсрочкой. При этом необходимо было выплачивать зарплату сотрудникам, закупать материалы и продукцию. Так как компания молодая, оборотных средств не хватало. Выходом стал договор факторинга: компания сразу получила деньги на своё развитие, стала заключать больше договоров, на более выгодных условиях оплаты для своих заказчиков. Важно, что она смогла выбрать лимит траншами, под планируемые выплаты или закупки ― это позволяет экономить на комиссии.

Со сложностями часто сталкиваются производители и поставщики товара. Чтобы конкурировать, им приходится работать на длительной отсрочке, более 120 дней. Это приводит к низкой оборачиваемости капитала, нехватке оборотных средств, сбоям в процессе производства. С такими проблемами обращаются довольно часто. Факторинг в данном случае помогает компании ускорить оборачиваемость, привлечь новых покупателей, повысить объем продаж и увеличить прибыль. Так как дебиторов много, а фактор управляет дебиторской задолженностью, контролирует платежную дисциплину его покупателей, клиент в это время увеличивает продажи и масштабируется.

Несколько шагов для получения факторингового финансирования

Дебиторская задолженность ― с любыми отсрочками и просрочками ― это «замороженные» деньги.

Если дебиторская задолженность уже просрочена, у бизнеса все равно есть возможность получить факторинговое финансирование

Финансовые компании работают и с просроченной дебиторской задолженностью: если вам уже задолжали, вы судитесь или подписали мировое соглашение со своим должником, воспользоваться услугами факторинга все еще можно. ФК «Содружество» ― одна из немногих компаний, которая предоставляет отдельную услугу «Судебный факторинг».

Обратитесь в финансовую компанию, которая предоставляет услуги факторинга и предоставьте ИНН и ЕГРН ― свой и дебитора. Если ИНН и ЕГРН дебитора будут оценены аналитиками положительно, вас попросят предоставить документацию по дебиторской задолженности и бухгалтерскую отчетность. Затем эти документы рассматривают на инвестиционном комитете ― по итогам финансовая компания принимает решение. После этого заключается факторинговый договор и буквально через день вы сможете получить факторинговое финансирование. С момента обращения до получения денежных средств проходит, как правило 7 дней.

Автор: Юлия Фомина, руководитель отдела факторинга ФК «Содружество»