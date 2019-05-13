Чистая планета без бензина

Выбросы С02 в атмосферу – одна из главных угроз планеты. Альтернатива сжиганию ископаемого топлива существует: учёные уверены, что в водород станет главным источником энергии для мировой экономики. Что мешает массовому внедрению технологий водородного топлива и как можно делать бизнес в этой области уже сегодня – «Русская Планета» узнала у Алексея Иваненко, директора по развитию компании BMPower, специализирующейся на производстве водородных топливных элементов для дронов и роботов.

Алексей, в чём преимущество водорода в качестве основы для топливных элементов?

Всё просто: водород – это самое энергоёмкое топливо (140 МДж/кг - это в три раза больше чем бензина). К тому же, это самый распространённый элемент во вселенной. Он легко вступает в химические реакции, и из него очень легко получать электричество в топливном элементе, причём с очень высоким КПД.

Тогда почему водород в качестве топлива пока не распространён повсеместно?

Это смотря на какой рынок посмотреть. В мире на сегодняшний день уже существуют компании, работающие в этой сфере, с многомиллионной выручкой в долларах США. К тому же, есть различные сегменты рынка по применению: электротранспорт, рынок дронов, и так далее. Да, в России топливные элементы пока не распространены так широко. Именно поэтому 70% выручки нашей компании – это зарубежные каналы продаж.

Я бы назвал основным барьером на пути распространения водородных топливных элементов не технологии, а инфраструктуру, точнее, её отсутствие. Например, компания Toyota серийно выпускает автомобили с водородным двигателем аж с 2014 года. Но такой автомобиль пока негде заправлять. Отсутствие заправок сдерживает развитие технологии, хотя все понимают, что будущее за ней. В Европе, в США, в Корее уже начали создавать инфраструктуру, там активно строят большое количество водородных заправочных станций. Нидерланды, к примеру, планируют к 2030 году вообще отказаться от бензиновых двигателей в черте столицы.

Можно сравнить внедрение водородных технологий с тем, как это было с бензиновыми двигателями в начале прошлого века. Когда двигатели внутреннего сгорания только появились – долгое время все продолжали ездить на лошадях. Но прошло 50 лет – и автомобиль появился почти в каждой семье. Конечно, на водородные двигатели мы перейдём не завтра, но это будущее наступит быстрее, чем нам кажется. И, к слову, в мире многие страны принимают программы по внедрению и распространению водородных технологий, с каждым годом их становится всё больше.

С другой стороны, природа нам оставила богатые залежи углеводородов, а залежей водорода не существует. Его ведь не так и просто получить.

Увы, этих запасов надолго не хватит. И вопросы экологии со счетов также сбрасывать не стоит. С водородной технологией нет проблем с экологией, к тому же, существует большое количество способов получения водорода. Самый простой и дешёвый на данный момент – из природного газа. С одной стороны, получается, то мы по-прежнему зависимы от углеводородов, но технологии не стоят на месте. Буквально каждый месяц где-то в мире открывается новый завод по производству водорода.

А как же Россия?

Пока, к сожалению, не очень. Но в нашей стране есть ниши, где водородные технологии смогут найти применение и, в свою очередь, стать катализатором для развития рынков.

Например, электроснабжение удалённых объектов, особенно в арктической зоне. Или сегмент, в котором мы приняли решение развивать нашу компанию – рынок дронов. Россия – гигантская страна, и на государственном уровне есть понимание, что у нас не слишком развита дорожная система для такой огромной территории, из-за этого возникают проблемы с логистикой, с обеспечением людей товарами первой необходимости. Здесь есть что развивать, и, выходя на этот рынок, мы понимаем, что он очень перспективный.

Например, обслуживание линий нефтепроводов и газопроводов. Дрон со стандартной батареей может провести в воздухе максимум час, и то без нагрузки. Дроны на наших топливных элементах могут летать по 2-3 часа. Представьте сами, сможет ли обычный дрон качественно обследовать большой участок.

Или доставка грузов: дрон с обычной батареей, несущий груз, может лететь всего полчаса. А вам нужно доставить груз на расстояние в 100 километров, и чтобы он обратно мог вернуться, и как быть?

Наши водородные технологии могут снять барьеры применения дронов, стать драйвером для развития рынка в целом. Именно поэтому наша компания решила развиваться на этом рынке, более того – уже активно развивается, и достигла определённых успехов. Например, буквально несколько дней назад одно из ведущих мировых изданий в области инноваций включило нас в ТОП-20 компаний, поставляющих революционные решения для рынка дронов.

Какие технологические наработки отличают вас от конкурентов?

Мы с самого начала делали ставку на мощную русскую научную школу, на базе Московского энергетического института. В нашем пуле такие учёные, как, например, Сергей Иванович Нефедкин, профессор МЭИ, специалист в области автономных энергетических систем. Сила нашей компании в том, что мы не занимаемся наукой ради науки, чем грешат многие компании и российские стартапы, в частности. Мы исходим из потребностей рынка. Сперва мы определили сегмент, в котором планируем развиваться, и лишь затем была поставлена задача учёным, инженерам, производству. И за год с момента основания компании в 2016 году мы создали продукт, успешно прошедший испытания.

Идя от запросов клиентов, мы видим, какие ноу-хау будут востребованы. Это и отличает нас от конкурентов. Например, мы разработали преобразователь, который весит около 200 грамм. Стандартный преобразователь весит более 1 килограмма. Если говорить о топливных элементах для дронов, то их установка для клиента выглядит максимально просто: достаточно нажать кнопку, подсоединить один провод, подождать 30-50 секунд, и дрон взлетает. Вся система построена по принципу plug and play - это очень удобно. Простота использования и конструкций – вот в чём наш секрет. Клиенту не важно, как что устроено. Мы предлагаем коробочное решение для всех его проблем.

А ценовое преимущество?

Обычная li-ion батарея стоит 500 долларов. Наш топливный элемент дороже: от 13 тысяч долларов. Клиент не готов сходу купить такой дорогой продукт. Да, традиционная батарея дешевая. Но её ресурс конечен, при регулярной нагрузке её хватит на 2-3 месяца, после чего нужно покупать новую. И когда начинаешь объяснять клиенту все преимущества, рассчитываешь стоимость владения, которая учитывает все расходы, то он понимает, что в конечном итоге километр полета дрона будет стоить столько же. Но дрон сможет лететь не 30 минут, а 2-3 часа.

А если ваш дрон может лететь дольше – то вы начинаете конкурировать не с другими дронами, а с малой авиацией, с вертолётами. Это уже совсем другой рынок.

Простой пример: добыча ископаемых на шельфе. У вас вышла из строя деталь, и необходимо срочно её заменить. Либо вы поднимаете в воздух вертолёт за 5000 долларов в час, чтобы доставить с земли деталь весом в 1 кг, либо используете дрон, стоимость часа полёта которого – всего 150 долларов. В такой ситуации топливный элемент, пусть даже он стоит 15 тысяч долларов, обойдётся намного дешевле.

Где ещё могут применяться водородные технологии?

Их можно назвать мировым трендом. К слову, Россия активно поддерживает стартапы в сфере водородных топливных решений, наш проект в области высокотемпературных топливных элементов принял участие в одном из государственных проектов и прошёл одобрение в первой стадии. Эту технологию мы назвали «тихий дизель», я верю, что она придёт на смену стандартным дизельным генераторам.

Несколько дней назад мы испытали наш новый переносимый источник энергии для ремонтных бригад вместе с компанией МТС. Этот энергомодуль весит 17 кг, в то время, как стандартный генератор – около 70 кг. Его может поднять один человек, он легко включается и запускается, может работать при температуре -40, а главное – он совершенно бесшумный.

Допустим, у вас упала сеть, на часах 23.00, бригада выехала по адресу в жилой микрорайон, но садится на лавочку и ждёт утра, чтобы включить генератор, иначе разбуженные грохотом жители вызовут полицию. А с нашим генератором люди и не заметят, что в их районе или на крыше их дома вообще ведутся какие-то ремонтные работы. Поэтому рынок телекома для нас как производителей топливных элементов крайне привлекателен.

Почему российские компании стремятся выйти на зарубежные рынки? Только ли потому, что внутреннего рынка недостаточно?

Для нас выход на западный рынок – не просто мечта, а свершившийся факт – 70% нашей выручки, это заказы из-за рубежа. Теперь у нас мечта запустить несколько новых проектов и вывести компанию на первое место в своей сфере, с оценкой в 1 млрд долларов и выше. Но для того, чтобы стоить 1 миллиард, у тебя должны быть клиенты по всему миру.

Дело не только в прибыли. Общение с иностранными партнёрами для нас – всегда плюс. У них совершенно иной образ мышления, они могут помочь тебе найти бизнес там, где ты его просто не увидишь. В этом смысле мы воспринимаем иностранных партнёров как помощников, которые могут помочь нам настроить бизнес-модель, найти правильные рынки, и их помощь в этом плане бесценна.

Международный конкурс стартапов IPIEC GLOBAL (Китай) в прошлом году присудил вашей компании 12-е место в рейтинге мировых компаний, разрабатывающих энергетические решения. Стало быть, азиатские компании к вам присматриваются?

С одной стороны, Китай создаёт неплохие условия и всю необходимую инфраструктуру для размещения инновационных технологий на своей территории. Но потом понимаешь, что из тебя просто хотят выжать все соки. Сперва тебе говорят – у вас отличный проект, мы готовы вложиться, но на деле они просто хотят, чтобы ты разместил там свою технологию, и там же её и оставил. Это нас не устраивает.

Ни в Европе, ни в США таких условий не ставят. Там помогут с инвестициями, организуют каналы продаж, подскажут, как правильно пройти сертификацию, но то, что ты изобретаешь и производишь в России, останется твоим. Это совсем иной подход. К слову, в мире всего 5 стран занимаются разработкой энергетических технологий для дронов и у которых есть коммерчески доступный продукт – Россия, Великобритания, Сингапур, Канада и Китай. И китайские, между прочим, худшие в этом сегменте.

А как обстоит дело с российским рынком?

Потенциально, рынок огромный. Но нужна законодательная поддержка. За рубежом наши продукты покупают не только потому, что это выгодно, или ещё что-то. А потому, что они могут это использовать. Российские покупатели пока не видят всех возможностей, и я понимаю, почему: законодательных барьеров слишком много, рынок слабо отрегулирован. Закон пока не позволяет осуществить доставку груза дроном из Звенигорода в Наро-Фоминск, к примеру – слишком плотная застройка. В Штатах не так давно сняли запрет на управление дроном исключительно в пределах видимости, как результат, там сейчас наблюдается настоящий бум компаний доставки дронами.

У России есть всё для того, чтобы занять первое место на мировом рынке доставки при помощи дронов. У нас отличная научная база, авиационная школа, наши дроны ничуть не уступают аналогам за рубежом, а даже превосходят их. И географические особенности нашей страны сами говорят о том, что нужно что-то делать с логистикой. Чем не цель - сделать Россию страной с самым развитым бизнесом в этой сфере? Хотелось бы, чтобы доступ к этому рынку был у всех компаний, чтобы рынок был конкурентным, чтобы компании соревновались друг с другом не в величине административного ресурса, а в технологиях и инновационных разработках.