Чиновники обходят мораторий для малого бизнеса

Мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса вступил в силу с 1 января 2016 года с целью облегчить условия ведения предпринимательской деятельности.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства, глава комитета по оценке регулирующего воздействия общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Головченко отмечает, что, к сожалению, некоторые чиновники нашли способы обходить этот мораторий и проводить внеплановые проверки.

Речь идет о взятках под самыми разными предлогами, которые усложняют и без того непростой процесс развития малого бизнеса в России.

Внеплановая проверка может быть проведена и в случае поступления жалоб на компанию любого сегмента со стороны конкретных лиц (не анонимных). Например: посетитель отравился едой в ресторане, он вправе подать жалобу на это заведение, и будет проведена внеплановая проверка ресторана.

Алексей Головченко поясняет, что весь бизнес, ориентированный на внутренний рынок, переживает тяжелые времена. По его словам, на данный момент бизнес не использует схемы, связанные с перерегистрацией компаний, для избегания проверок, поскольку такой процесс влечет за собой риски и затраты различных ресурсов предприятия.

Он добавляет, что регулярная переадресация бизнеса привлечет пристальное внимание налоговых органов, негативно отразится на репутации фирмы и на ее деятельности (доверие контрагентов может пошатнуться, банки неохотно открывают счета недавно созданным компаниям и так далее).

«Я считаю, эффективность моратория на плановые проверки бизнеса можно было бы повысить, повлияв на форму проведения проверок, сделав ее прозрачной», - отмечает Алексей Головченко.

«Такое предложение уже поступило правительству. Предлагается размещать в Интернете в свободном доступе основную информацию о проведении проверки. Если чиновник собирается произвести проверку очередного предпринимателя, то он будет обязан внести на разработанный для этого Интернет-ресурс информацию о предстоящей проверке (причина и дата проведения, итоговое заключение, и прочее).

Таким образом, если чиновник не освещает никаких сведений о проведении проверки, он автоматически попадает под сомнение в ведении коррупционной деятельности и вызывает интерес у прокуратуры. Тогда чиновники станут задумываться о предстоящих проверках и взвешивать, насколько они правомерны и необходимы.

Безусловно, в таком случае значительно снизится уровень коррупционности, а условия для ведения малого бизнеса станут значительно комфортнее», - подытожил Алексей Головченко.

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