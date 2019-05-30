Четыре первых шага на пути к своему делу

Собственный бизнес — занятие не для всех. И дело не в наличии или отсутствии так называемой предпринимательской жилки, прежде всего молодой бизнесмен должен иметь железную мотивацию. Спросите себя, точно ли вы хотите иметь свое дело, или же вам лучше подходит работа по найму? Внутренних причин основать свой собственный бизнес может быть несколько: либо человеку невыносима его основная работа, либо у него есть увлечение, которое способно принести деньги. Если человек развивается как профессионал, управленец, менеджер по продажам или финансист, и у него вдруг появилось необоснованное желание основать свое дело в силу навязанных мнений или того, что это модно — стоит еще не один раз подумать, прежде оставлять постоянное место работы и создавать что-то «с нуля».

Собственный бизнес имеет флёр романтичности и звучит очень красиво, может показаться, что свое дело дарит некоторую свободу.

Однако у любого бизнеса есть и оборотная сторона: это 100% ответственность перед собой, своей семьей, клиентами, поставщиками, подрядчиками и в каком-то смысле страной. Если вы готовы нести такую ответственность, чувствуете, что это действительно ваше, то дайте себе шанс стать предпринимателем

Ниже перечислены первые шаги, которые стоит предпринять на этом пути.

Шаг первый. Подумайте, как изменится ваша жизнь и жизнь вашей семьи, когда вы начнете вести собственный бизнес и развивать его. Что вы сможете себе позволить? Здесь важно поставить себе четкую, яркую и эмоциональную цель.

Цели могут быть разные — например, покупка квартиры в центре города или новой машины. Отличной мотивацией могут быть и нематериальные желания: путешествия, повышение социального статуса, знакомства с известными людьми, новое образование, то есть события, приносящие новые яркие эмоции. На пути формирования своего бизнеса всегда бывает огромное количество преград, редко всё получается с первого раза — в этом деле бывают не только позитивные эмоции. Период становления собственного дела называют «долиной смерти», из которой не все выходят. Для того, чтобы преодолеть этот период, нужна вдохновляющая мотивация, которая вдохновит вас в самые непростые моменты, а они, поверьте, будут.

Шаг второй. Определите, чем вы можете заниматься — что приносит вам удовольствие и на чем можно зарабатывать. Я бы рекомендовал задать себе ряд вопросов:

— Какой мой навык приносит людям пользу, за что мне готовы платить деньги?

Выпишите все свои мысли на лист бумаги в столбик. Вспомните, когда и в чем вы кому-то помогли — может быть, научили кого-то играть на пианино, отремонтировали ноутбук или самостоятельно создали сайт.

— От какого занятия или деятельности я получаю удовольствие? Хотел бы я заниматься этим бесплатно?

Не важно, платили ли вам за этот труд деньги или нет. Важно понять, от какой именно трудовой деятельности вы испытываете чувство удовлетворения. Так же выписываем идеи на лист, во второй столбик.

— Чем бы я хотел заниматься через 10 лет? Мне радостно от этой мысли?

Дописываем в отдельный столбик.

— Какой у меня жизненный опыт?

Вспомните все свои специальные навыки, знания, образование, достижения.

Так же выписываем все, что вспомнили.

Шаг третий. Найти точки пресечения между «могу», «хочу» и «умею».

Я рекомендую взять и посмотреть список ответов на вопросы, сопоставить их друг с другом. Будущее дело должно соответствовать четырем критериям: мне за это платили или платят деньги, мне нравится это делать, это пересекается с моим жизненным опытом, и я бы хотел заниматься этим через 10 лет. Таким образом у будущего предпринимателя будет шорт-лист тех ниш бизнеса и направлений, в которых ему стоит попробовать свои силы.

После того, как предприниматель определился с направлением, важно оценить продукт с точки зрения его востребованности

Этот критерий называют MVP — Minimum Viable Product — минимальный жизнеспособный продукт, который очень важно протестировать на небольшом количестве потенциальных клиентов. Для начала можно попробовать предложить свой продукт или услуги в социальных сетях, создать для этого специальные аккаунты или одностраничный лэндинг, разместить объявления на Avito и «Юле».

Там можно рассказать:

что вы делаете;

чем ваша работа отличается о других;

почему нужно покупать именно у вас;

почему нужно купить прямо сейчас;

показать образец вашей работы;

обозначить способ связи с вами;

Шаг четвертый. Протестируйте свой продукт. Используйте платные и бесплатные каналы, где могут быть ваши потенциальные клиенты. Этот этап «проверки MVP продукта» не требует больших денежных или временных инвестиций. Идеально потратить на это 1-2 дня. Проанализируйте, по каким каналам в течение суток к вам пришли первые отклики. Именно на этих источниках стоит сфокусироваться, улучшить свое предложение и охват в нем. Таким образом сразу станет понятно, на что есть спрос, а на что нет.

У людей бывают кризисы, когда они не уверены в себе, не знают, что они умеют делать, и в чем они по-настоящему хороши. На такие случаи в интернете есть огромное количество подборок ТОП-100 ниш для бизнеса. Зайдите в сервис WordStat и проанализируйте, на какие из этих ниш наибольший спрос. Если вы не знаете, чем хотите заниматься, делайте то, что людям нужно уже сейчас, и делайте это хорошо. Такой бизнес «по расчету» тоже имеет право на жизнь, и, возможно, в будущем вы полюбите свое дело.

Автор: Александр Сагун – исполнительный директор компании «Бизнес Молодость»