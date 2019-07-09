Четыре главные иллюзии начинающих предпринимателей

Одной из главных иллюзий, которую питают молодые предприниматели, является их убежденность в том, что они будут реализовывать именно ту идею, которую вынашивали годами, и с которой пришли на бизнес-тренинг. В реальности эти идеи далеко не всегда оказываются рабочими и находят свое воплощение в жизни. Поэтому, когда люди приходят к нам учиться, мы всегда говорим: «Да, пусть эта идея будет одним из вариантов бизнеса, который вы попробуете, но вполне возможно сработает что-то совсем другое». Рынок может отреагировать на продукт совсем не так, как вы предполагаете, потому что выход в бизнес — это выход из своей головы в реальность, которая всегда отличается от ожиданий предпринимателя.

Выход в бизнес — это всегда выход из своей головы в реальность

Вторая большая иллюзия о том, что есть некая «волшебная таблетка» в построении бизнеса. К нам на обучение приходят два типа людей: те, у кого все хорошо, и они хотят сделать еще лучше и те, у кого все плохо. Других серединных вариантов почти нет.

Успешные бизнесмены понимают, что учиться нужно, не дожидаясь, когда стадия роста перейдет в стадию «стагнации» или в стадию угасания. С такими людьми проблем обычно не возникает, они открыты, учатся, охотно внедряют новые инструменты, имеют осознанное и проактивное желание улучшать свой бизнес. Тогда наши тренинги похожи на профилактику бизнеса, а не на лечение хронических болезней.

Втора категория — предприниматели, у которых дела идут не так радужно. Зачастую это люди с долгами, которые думают, что они к нам пришли, и теперь случится чудо. Как правило, если у бизнесмена есть долг, это значит, что он не очень ответственно подходит к финансовым вопросам, ищет причину в каких-либо внешних факторах. И когда после обучения чуда не происходит, такие предпринимателя винят в этом тренеров и обучающие компании.

«Лошадь можно подвести к водопою, но нельзя заставить ее пить»

Быстро и легко построить бизнес и сразу заработать большие деньги не получится. Люди хотят получать легкие и быстрые результаты, однако в бизнес-образовании так не бывает. Есть фраза: «Лошадь можно подвести к водопою, но нельзя заставить ее пить. Этот принцип работает и с бизнес-тренингами: вы можете дать предпринимателю весь контекст, дать инструменты, собрать команду, но каждый человек имеет право не брать эти знания и возможности. Очень важно понимать распределение ответственности: 100% ответственности лежит на тех, кто выстраивает программу, доносит ее до участников, и точно такая же ответственность на тех, кто пришел воспринимать информацию. Когда каждая сторона выполняет свои обязательства честно и добросовестно, то всегда получается двустороннее корректное партнерство.

Третья иллюзия, а точнее ошибка — постановка завышенной цели. Многие полагают, что,придя на двухмесячные бизнес-курсы, надо поставить себе такую большую цель, чтобы она замотивировала. К нам на тренинги часто приходят хорошие специалисты, которые зарабатывают в компаниях 100-150 тысяч рублей, а цель на старте бизнеса ставят 300 тысяч. Возникает справедливый вопрос: «А откуда взялась такая цель, и почему человек решил, что он сможет сразу сделать 300 тысяч?». Люди ложно полагают, что чем больше цель они себе поставят, тем сильнее они будут замотивированы. На самом деле, большая цель на короткий период демотивирует, потому что человек начинает сразу не справляться с задачей, ему тяжело, он впадает в стресс, что плохо сказывается на работоспособности и промежуточных итогах работы. Лучше начинать с небольших целей, и, достигнув одного уровня, переходить на следующий.

Люди ложно полагают, что чем больше цель они себе поставят, тем сильнее они будут замотивированы

Четвертое заблуждение — открывая свое дело, молодой предприниматель думает, что обязательно будет тяжело и сложно, что большой результат достигается только через страдания и преодоление препятствий. На самом деле это не так: любой результат требует последовательного действия. Если каждый из нас проанализирует свои взлеты и падения, то поймет, что успех приходит в состоянии спокойного разума, в состоянии удовольствия от того, что ты делаешь и проактивного интереса. Да, работать тоже придется, но если внутри есть ощущение радости, а не стресса, то желаемый результат будет достигнут гораздо быстрее.

Спикер: Петр Осипов, основатель «Бизнес-Молодость»