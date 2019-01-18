Частный бизнес России лишился целой отрасли

Большая куча под контролем

Президент Владимир Путин 14 января подписал указ о создании Публично Правовой Компании «Российский экологический оператор» (ППК), которая станет единым мусорным оператором страны.

На данный момент в России существует три-четыре действительно крупных оператора, занимающихся обращением с отходами. Остальные мелкие региональные или вновь созданные накануне образования ППК компании в Субъектах Российской Федерации, максимально аффилириванные с чиновниками, бизнес которых построен на использовании устаревшего оборудования и спецтехники, доставшейся им от бывших перевозчиков и спецавтобаз.

Также на данный момент строительство заводов по утилизации есть только на бумаге, которая позволила пройти конкурсы на звание Регионального оператора, и речь ведется пока только об открытии новых полигонов, с максимумом-сортировкой.

Конкуренция в регионах

Примечательно, что в апреле прошлого года Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по развитию конкуренции.

В числе основных задач, по мнению президента, необходимо сформировать единый реестр государственного и муниципального имущества с полной информацией о правах на него, обременениях и целевом назначении.

Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне процесса картелизации конкурентных сфер экономики, когда подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела.

Он заявил, что люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с государственным участием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в конкурентной борьбе.

Вторым важным моментом глава государства назвал тенденцию к развитию регионального протекционизма, что, по его мнению, абсолютно недопустимо. Мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок.

Владимир Путин добавил, у региональных команд должны появиться чёткие показатели по формированию конкурентной среды, а также обязательства по развитию частных предприятий на приоритетных для территорий рынках, в том числе новых, цифровых и так далее.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также выступил на заседании и заявил:

«Отдельно хочу подчеркнуть, что для достижения целей, а также для реализации региональных планов мероприятий по развитию конкуренции должны быть предусмотрены стимулирующие, мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера».

Он привел впечатляющие данные:

«Если обратиться к цифрам, то по данным Росстата, на конкурентных рынках действует более 300 тысяч организаций с государственным или муниципальным участием. Это очень весомая цифра», — сделал справедливый вывод губернатор.

«Это число сопоставимо с количеством малых и средних предприятий с образованием юридического лица. А более крупных частных компаний у нас и вовсе немного, хотя среди них есть, конечно, даже глобальные», - подытожил Александр Бречалов.

Позиция Министерства экономического развития

Министр экономики Максим Орешкин на заседании Государственного совета обратился лично к Владимиру Путину:

«В 2017 году, по оценкам экспертов, доля государства у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50 процентов. В своём Послании Вы поставили цель по росту доли малого и среднего бизнеса ВВП до 40 процентов. Очевидно, что без значительного снижения доли государства этого уровня достичь будет просто невозможно», - сказал Максим Орешкин.

Позиция вполне очевидная и не требующая пояснений.

Возвращаясь к мусорной куче

В любом случае налицо некоторый дисбаланс между идеями о доли государства в частном бизнесе России и правилами ведения большой игры.

На примере мусорных полигонов давайте кратко рассмотрим – что именно попало под контроль правительства.

На новую государственную компанию («Российский экологический оператор») возложены следующие нормы и функции (этот перечень неполный):

- Она получила право строить объекты, необходимые для транспортировки, сортировки, переработки и захоронению отходов «с нуля»: от подготовки проектно-сметной документации до подключения к инженерным сетям. Ожидается конкретизация этого права на уровне решения наблюдательного совета, а также разработка критериев выбора организаций, в отношении которых оказываются меры поддержки. Кроме того, ППК может тратить деньги на выкуп земельных участков для государственных нужд (по аналогии с ГК «Автодор»).

- Она получила право эмиссии «мусорных» облигаций, а также выдачу гарантий под банковские кредиты для нужд региональных операторов. Соответственно, под гарантии бюджета ППК сможет привлекать финансирование с рынка (синергия с «ВЭБом», «Сбербанком» и «ВТБ»).

- Она будет не просто строить объекты. В соответствии с указом Президента она имеет право покупать всё оборудование, необходимое для обращения с отходами, и свободно им распоряжаться, а также эксплуатировать. По сути дела, оператор получил право писать законы, получать из бюджета деньги на строительство объектов, покупать оборудование и оказывать услуги по обращению с ТКО.

- Она может покупать до 100% долей в предприятиях, которые работают в сфере обращения с отходами или реализуют новые инвестиционные проекты то есть к региональным операторам, а также иным организациям на этом рынке через несколько лет придут с предложением, от которого они не смогут отказаться.

- Она будет сертифицировать оборудование, которое используется в России для деятельности по обращению с ТКО, а также утверждать перечень типовых проектов, которые рекомендованы для реализации на территории РФ.

Полигональные выводы

В общем и целом, данная отрасль попала под полный контроль и монополизацию государства. И возникает резонный вопрос – с одной стороны в России говорят о возрождении малого и среднего бизнеса, его активного участия в различных сферах деятельности страны. С другой же – под контроль государства попадают даже целые отрасли со всеми более мелкими инфраструктурами и подразделениями в ее управлении.

Становится немного непонятной тенденция развития. Или малый и средний бизнес будет заниматься только угодными государству делами, или вообще может прекратить свое существование. Но тогда встает еще один вопрос – когда, как и кто будет решать, и какие гарантии давать на тот факт, что государство в определенный момент не решит в одночасье заниматься чем-то, чем в данный момент занимается частный бизнес.

А когда у бизнеса и инвесторов нет уверенности в целесообразности своей деятельности – система просто не будет работать. Риски становятся политическими, что равносильно настоящему убийству частного бизнеса как такового.

Полярной точкой зрения может считаться та, на примере мусорных полигонов, что частный бизнес не всегда умело и чисто ведет определенный род деятельности. И печальным примером стал как раз прошлогодний скандал с вывозом и сортировкой мусора сразу в нескольких регионах России, причиной которого стал коллапс с утилизацией отходов на свалках страны.

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