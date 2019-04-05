Будущее российской цифровой экономики обсудят на ЦИПР-2019

В ближайшие три года правительство России планирует потратить на развитие цифровой экономики почти 2 трлн рублей. Это больше, чем расходы на образование за тот же период. Действительно ли развитие цифровой экономики настолько важно, что стоит трат в размере 2% от ВВП? Федеральные и региональные власти, госкорпорации, инвестиционные фонды и бизнес встретятся в Иннополисе на конференции ЦИПР-2019 и обсудят стратегию цифровой трансформации страны.

С 22 по 24 мая в Иннополисе пройдёт главная российская конференция по вопросам цифровой экономики - IV конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Заявленная тема конференции в 2019 году – кооперация между российскими технологическими компаниями, которые могут привести к мультипликативному эффекту от развития «сквозных» технологий. Этот принцип должен стать важнейшим – так за счёт синергии значительно ускорится эффект от внедрения передовых технологий во всех отраслях российской экономики.

Развитие цифровых технологий в современном мире идет с огромной скоростью. Россия – не исключение. Сквозные цифровые технологии легли в основу Национального проекта «Цифровая Экономика». ЦИПР станет той точкой, где сфокусируются целеполагания абсолютно всех участников цифровой трансформации России. Для того, чтобы наша страна могла совершить технологический и социально экономический прорыв.

Организаторы конференции в этом году ожидают свыше 6000 делегатов. Перед ними выступят 370 ведущих спикеров, в том числе – представители Администрации президента, Правительства Российской Федерации, а также федеральных министерств и ведомств. В рамках конференций и панельных дискуссий будут представлены дорожные карты в сфере развития сквозных технологий. Также на площадке пройдут бизнес-форум с дискуссиями и круглыми столами и выставка отраслевых проектов.

Широко будут представлены российские регионы: заявлено 230 участников из 60 регионов России. На конференцию ЦИПР-2019 также прибудут гости из 17 стран мира. В рамках международного блока и форума ЕАЭС посетителям конференции представится возможность для деловых встреч и нетворкинга среди участников международного сообщества, а также интеграция министров стран евразийского экономического союза с собственными направлениями цифровой повестки в рамках всего союза.

В конференции примут участие ведущие институты развития России – Агентство стратегических инициатив, Сколково, РВК, ФРП, АНО «Цифровая экономика», а также госкорпорации: Ростех, Росатом, Роскосмос, Ростелеком и Россети.

Место проведения выбрано не случайно. Город Иннополис в республике Татарстан – инновационный проект с развитой бизнес-инфраструктурой и первым в России университетом, который специализируется на информационных технологиях. Именно университет иннополиса станет основной площадкой конференции, предлагая гостям полный спектр коммерческой и социальной инфраструктуры, включая жилье.

Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан, Госкорпорации Ростех, АНО «Цифровая экономика» и Евразийской экономической комиссии.

Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.