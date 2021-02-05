Brent по 173 доллара. В США составили прогноз стоимости нефти

Бизнес

Министерство энергетики США опубликовало ежегодный энергетический прогноз с вариантами роста цен на нефть.

Согласно позитивному сценарию, стоимость нефти марки Brent ожидается на уровне $173. Это может произойти к 2050 году. Согласно базовому сценарию, ожидается рост до $95. «Сценарий низких цен» предполагает стоимость барреля на уровне $48.

Минэнерго ожидает в краткосрочной и среднесрочной перспективе более медленное подорожание нефти, чем предполагалось в прошлогоднем отчете. Это связано со сложной экономической ситуацией, сообщает «Коммерсант».

Спрос на нефть в мире в предстоящие пять лет будет расти только на 1%, после чего начнет снижаться, заявил ранее российский президент Владимир Путин.

«А в ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1%. А потом будет вообще снижение. На 0,1%», — сказал глава государства на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.