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Борьба «Яндекса» за свою «афишу» разгорелась с новой силой

Кирилл Савушкин
15 января, 2021 18:33
1 мин
Photo
Flickr

Компания «Яндекс» возобновила борьбу за свой товарный знак «Яндекс.Афиша». В суд отправилось пять исков по интеллектуальным правам, к делу привлечены Роспатент и Rambler Group.

В прошлом году российскому информационному гиганту было отказано в признании недействительным постановления Роспатента об аннулировании товарного знака «Яндекс.Афиша».

Поводом для аннулирования стал тот факт, что Rambler Group, являющаяся обладателем ООО «Компания Афиша», с помощью Палаты по патентным спорам, признала незаконным использование слова «афиша» в других товарных знаках. Об этом сообщил «Интерфакс».

темы
Яндекс
иск
Rambler Group
Роспатент
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