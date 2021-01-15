Борьба «Яндекса» за свою «афишу» разгорелась с новой силой

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Компания «Яндекс» возобновила борьбу за свой товарный знак «Яндекс.Афиша». В суд отправилось пять исков по интеллектуальным правам, к делу привлечены Роспатент и Rambler Group.

В прошлом году российскому информационному гиганту было отказано в признании недействительным постановления Роспатента об аннулировании товарного знака «Яндекс.Афиша».

Поводом для аннулирования стал тот факт, что Rambler Group, являющаяся обладателем ООО «Компания Афиша», с помощью Палаты по патентным спорам, признала незаконным использование слова «афиша» в других товарных знаках. Об этом сообщил «Интерфакс».