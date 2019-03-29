Бизнес-премия «Прорыв года» собирает конкурсантов
Бизнес-премия «Прорыв года» собирает конкурсантов

Малый и средний бизнес России выходят на новый уровень

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы проводит конкурс для столичных предпринимателей «Прорыв года», чтобы определить лучших представителей малого и среднего бизнеса в девяти номинациях.

Каждая из девяти представленных номинаций объединит участников не столько по отраслевому признаку, сколько по различным достижениям. Например, в категории «Возвращение года» соревнуются компании, которые вернулись к росту после убытков. Номинация «Франшиза года» определит самые успешные франчайзинговые проекты Москвы, а номинация «Мама – успешный предприниматель года» предназначена специально для женщин с детьми до десяти лет.

Есть градация и по возрастам участников – так, номинация «Молодой предприниматель года» приглашает к участию смелых и успешных бизнесменов, которым еще не исполнилось 30 лет, а для старшего поколения опытных (категория 55+) и не менее смелых – «Почетный стартап года».

Экспертное жюри выберет победителей в номинациях «Иностранный предприниматель года» и «Экспортер года», а также самые достойные социально-ориентированные проекты в категории «Социально ответственный бизнес года». В номинации «Гран-при» эксперты будут оценивать участников по комплексу критериев, главный из которых – высокие темпы роста и динамичное развитие компании.

Конкурс «Прорыв года» проходит в четыре этапа: первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы.

Подать заявку на участие необходимо до 16 апреля. Третий этап – это заочное рассмотрение заявок и голосование на городском портале «Активный гражданин», которое будет проходить с 29 апреля по 14 мая. В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации – они и представят свои проекты на заседании экспертного совета 21 мая. Награждение победителей запланировано на 29 мая. Принять участие в конкурсе может любой субъект МСП, зарегистрированный на территории Москвы.

Все участники конкурса получат весомые бонусы и реальные преимущества – продвижение их компаний в масс-медиа, рекламную поддержку, экспертные консультации по насущным вопросам и уникальные возможности для нетворкинга. Приятные бонусы ждут конкурсантов уже на этапе регистрации заявки – деловые партнеры премии, ведущие сервисы для бизнеса и жизни, обеспечат их промокодами на специальные скидки и подарки.

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