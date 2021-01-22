Бизнес

Владельцы заведений общепита, расположенных в торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга, а также представители ТЦ обратились к губернатору города Александру Беглову с предложением развернуть мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции прямо в моллах. Взамен бизнесмены просят открыть фуд-корты.

«Если бы мы в ноябре начали задавать вопросы, нас бы обвинили, что у нас руки по локоть в крови и мы зарабатываем сверхприбыли. Но сейчас хочется поговорить на эту тему. Власти опять не дают нам работать», – написал в своем Instagram-аккаунте российский предприниматель, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко

Он отметил, что в городе работает огромное количество заведений общепита, к тому же, людей впускают в театры, кинотеатры и музеи. При этом фуд-корты по-прежнему закрыты. Левченко считает, что открытие зон питания в торговые центрах не внесло бы сильных изменений в вопросе распространения COVID-19.

«Я за то, чтобы немедленно все открыть», – сказано в его тексте.

Он добавил, что письмо подписали крупные игроки отрасли.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге закрылась «Карта сопротивления» баров города после реакции местных властей.