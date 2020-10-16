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Бизнесмен из Челябинска проиграл выборы и отобрал подарки у детей
16 октября, 2020 05:43
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Фото: pixabay.com
Челябинский бизнесмен из города Копейск отобрал у детей из спортивной школы инвентарь, который он подарил несколько лет назад.
На такой шаг предприниматель мог пойти из-за проигранных выборов в местное собрание депутатов. Четыре года назад Крюков подарил лыжной секции станки для обработки изделий, шкафчики, сделал ремонт в раздевалке. Теперь всё это пропало.
Бизнесмен потратил около миллиона рублей на оснащение для юных спортсменов, а теперь решил забрать его назад из-за «пребывания в дурном настроении».
По словам Крюкова, спортшкола якобы не стала ставить на баланс все подаренное. «Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца», — сказал предприниматель, сообщает телеканал «360».
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