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Бизнесмен из Челябинска проиграл выборы и отобрал подарки у детей

Артем Денисов
16 октября, 2020 05:43
1 мин
лыжи
Фото: pixabay.com

Челябинский бизнесмен из города Копейск отобрал у детей из спортивной школы инвентарь, который он подарил несколько лет назад.

На такой шаг предприниматель мог пойти из-за проигранных выборов в местное собрание депутатов. Четыре года назад Крюков подарил лыжной секции станки для обработки изделий, шкафчики, сделал ремонт в раздевалке. Теперь всё это пропало.

Бизнесмен потратил около миллиона рублей на оснащение для юных спортсменов, а теперь решил забрать его назад из-за «пребывания в дурном настроении».

По словам Крюкова, спортшкола якобы не стала ставить на баланс все подаренное. «Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца», — сказал предприниматель, сообщает телеканал «360».

темы
политика
дети
бизнесмен
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