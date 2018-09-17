На бизнес-форуме «Атланты» выступят Анатолий Чубайс и Олег Бойко

Более 60 спикеров, в числе которых участники списка Forbes, выступят на Российском бизнес-форуме «Атланты» 26-27 сентября в Crocus City Hall.

Форум посвящен проектированию будущего и соберет три тысячи предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса, чтобы дать полную картину по актуальной бизнес-повестке.

На форуме выступят партнер «Атлантов», социальный инвестор, венчурный филантроп Рубен Варданян (№109 Forbes), создавший культовую компанию «Тройка Диалог» (продана Сбербанку за 1,4 млрд долларов), идеолог создания Московской школы управления «Сколково»; Олег Бойко (№64 Forbes), основавший не одну бизнес-империю, основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер (№182 в Forbes); основатель компании Askona оборотом 400 млн долларов Владимир Седов, строящий во Владимирской области «Доброград» — первый частный город нового формата; глава «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян, основатель «Comedy Club production».

Также в программе два секретных спикера, имена которых до Форума не разглашаются.

Оба дня форума работает «Менторская и экспертная гостиная», где каждый записавшийся сможет получить индивидуальную консультацию.

Также будет работать «Тендерный комитет», где можно провести переговоры с представителями топ-200 крупнейших компаний России, и «Бизнес-баня», где в формате обсуждений собственники бизнеса формируют план действий по актуальной проблеме.

Впервые на Форуме появилась «Кейсовая» — разбор конкретных кейсов от атлантов бизнеса. А также шоу провалов, где топ-предприниматели откровенно поделятся своими ошибками.

Форум «Атланты» создает новую предпринимательскую Россию, где статус предпринимателя определяется не наличием ИП или ООО, а осознанным подходом к жизни, инициативой и ответственностью — за себя, семью, бизнес, страну.

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