Бизнес в России. Заяц в кустах

Около половины компаний, которые официально относят к малому и среднему бизнесу, фактически таковыми не являются. К такому выводу пришли бизнес-сообщество «Атланты», подготовившее первый Рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса «Атланты1000».

В основе рейтинга - данные более чем 2000 компаний с годовым оборотом от 60 млн до 5 млрд рублей в период с 2016 по 2018 годах. В результате проведенного анализа, выяснилось, что около половины участников относились к категории малого и среднего бизнеса лишь формально или не имели никаких видимых подтверждений реальной деятельности. Так, около 10% компаний по факту являлись крупным бизнесом, представляя филиалы, дочерние компании, юридические лица для строительства жилых домов и прочее. Часть компаний была отсеяна из-за скачка выручки, который объяснялся не реальным ростом бизнеса, а реструктуризацией и сменой юридических лиц.

Однако самой распространенной причиной отсева из участия в рейтинге стало несоответствие требованию прозрачности: компании могли принадлежать массовым учредителям (в одном из случаев на предпринимателе числилось 170 компаний), не иметь сайтов, телефонов и каких-либо следов работы, а также не иметь объективных причин резкого роста. Например, часто встречающаяся ситуация - существенный рост между выручкой за 2016 и 2018 годы, нулевая выручка в 2017 году или вовсе отсутствие отчетности за этот год. Ряд участников сразу после резкого скачка находились в стадии ликвидации или банкротства.

Основной вывод проведенного анализа – это то, что выручка малого и среднего бизнеса и его вклад в экономику (Росстатом он был оценен в 21,9%) могут быть сильно преувеличены.

«Есть ощущение, что предпринимателей с каждым годом становится все больше и больше, но когда начинаешь детально разбираться с их количеством, а главное – с сутью и содержанием, понимаешь, как много еще предстоит сделать. Как правило, заметен крупный бизнес. Наш рейтинг о малом и среднем бизнесе, чьи успехи не всегда очевидны, потому что они в тени крупных событий больших игроков. В других странах вклад небольших компаний в экономику составляет от 40 до 80%, у нас, увы, это пока не так. И задача, которую ставили перед собой «Атланты», создавая рейтинг - «подсвечивать» и обратить внимание именно на их успехи», – отмечает основатель бизнес-сообщества «Атланты» Михаил Воронин

Среди других интересных выводов к рейтингу «Атланты1000»:

основное направление деятельности растущих компаний - оптовая торговля;

небольшие технологичные компании иногда становятся частью крупного бизнеса быстрее, чем успевают вырасти;

доля сосредоточенного в Москве малого и среднего растущего бизнеса примерно в два раза меньше, чем крупного;

на B2B приходится около 90% растущих компаний малого бизнеса и дргие.

Полностью Первый независимый рейтинг самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса России «Атланты1000» будет представлен на пресс-брифинге «Чему учит крупный бизнес начинающих предпринимателей: запросы и реалии нового времени». Мероприятие пройдет в первый день работы интенсива ATLANTY CITY, со-организатором которого выступает Московская школа управления СКОЛКОВО, в среду, 13 ноября, 11.40 (дер. Сколково, ул. Новая, 100, зал «Сан Паулу»).