Бизнес готовится к цифровизации

До конца года Госдума РФ планирует принять ряд законопроектов в рамках развития цифровой экономики России. Речь идёт о краудфандинге, электронном нотариате, смарт-контрактах и цифровых активах. Что изменят эти законопроекты и как помогут бизнесу – разбиралась «Русская Планета».

Работу над новыми законами необходимо ускорить и принять их до конца года, в крайнем случае – весной 2019 года. Такую позицию озвучил помощник президента Андрей Белоусов, отвечающий за реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Наиболее приоритетными законопроектами являются те, которые касаются использования цифровых активов, смарт-контрактов, а также электронного нотариата и краудфендинга», - цитирует его слова ТАСС.

Как считают эксперты, работающие над законопроектами, легализация цифровых активов поможет сделать ICO прозрачнее, а смарт-контракты и электронный нотариат значительно упростят документооборот.

Необходимость принятия этих законов назрела давно. В Думе планировали рассмотреть проекты ещё к лету, но законопроекты в итоге отправили на доработку. Тема биткойнов оказалась слишком сложной.

Для начала, как пояснял РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, необходимо определить, что именно нужно регулировать в отрасли: ввести понятие о криптовалютах, и лишь затем на основе этого разрабатывать нормы, которые и лягут в основу правил, которым будут следовать участники отрасли.

В целом, развитие сферы так называемой цифровой экономики является для бизнеса благоприятным, так как открывает много возможностей: от привлечения средств с помощью краудфандинга до более широкого использования цифровых активов, рассказал «Русской Планете» Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Некоторые инструменты уже сейчас применяются на практике, например, тот же краудфандинг, но процедура недостаточно урегулирована, чтобы использовать ее в полной мере, считает Фролов. Особенно можно выделить смарт-контракты, которые потенциально могут очень сильно изменить отношения между контрагентами в будущем.

«Дело в том, что специальная программа автоматически следит за исполнением контракта сторонами, а это приведет к уменьшению числа посредников между ними. Такая система может быть использована во многих сферах – от финансовой до медицинской».

Правда, как отметил Фролов, стоит учитывать, что принятие законов еще не будет означать переход к новым условиям. Потребуется несколько лет, прежде чем эти инструменты полноценно станут использоваться бизнесом.

Причин тому несколько, считает Фролов. Во-первых, после принятия любого «инновационного» закона требуется время для того, чтобы понять, как его применять.

«Во-вторых, нужно технического переоснащение - та же цифровая экономика требует значительного финансирования. Поэтому и потребуется время. Но, конечно, отдельные инструменты заработают сразу, так как, например, краудфандинг уже применяется, а законодательное регулирование только расширит сферу его применения», - подытожил эксперт.

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