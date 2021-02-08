Бывший замглавы Спецстроя получил срок за взятку при строительстве «Восточного»

Бизнес

Бабушкинский суд Москвы приговорил заместителя руководителя ликвидированного «Спецстроя России» Александра Мордовца к 13,5 годам заключения в колонии строгого режима.

Срок он будет отбывать по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Второй фигурант дела - бывший генеральный директор компании «Строймонолит-14» Олег Щуров получил 13 лет колонии строгого режима.

Оба подсудимых своей вины не признали. Процесс начался 1 ноября 2019 года. Следователи обвинили Мордовца в получении взяток от Щурова на 32 млн рублей за покровительство и заключение подрядов. Ущерб государству следователи оценили в более чем 120 млн рублей, сообщает РБК.

Год назад на сайте госзакупок завершился конкурс на проверку завышения стоимости строительства первой очереди космодрома «Восточный». Роскосмос выделил на поиск потерянных миллионов 255 млн рублей.

Проверка должна была показать реальную стоимость объектов незавершенного строительства и установит, не завышали ли подрядчики цены на производственные работы.