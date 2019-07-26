«Битки» застряли. Готова ли Россия к закону о криптовалютах?

Переход России к цифровой экономике – почти свершившийся факт, если верить обещаниям властей. Однако в стране до сих пор не принят ряд важнейших законов, которые позволили бы прочно встать на цифровые рельсы. И в первую очередь речь идёт о правовом регулировании криптовалют. Законопроект застрял, признаются власти.

Я не знаю, что с ним дальше будет, но пока этот идеологический тупик так у нас и висит, и мы не видим способа договориться пока

- заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Криптоэкономика – это малая часть цифровой экономики, и она объективно существует, независимо от того, признаёт её регулятор или нет, рассказал вице-президент Национальной ассоциации цифровой экономики Арсений Поярков на круглом столе «Парламентской газеты» «Готова ли Россия к законодательному регулированию криптовалют?». Другой вопрос, находится ли это в правовом поле или перетекает в серую зону.

На сегодняшний день использование криптовалют в классической системе не представляется делом дня завтрашнего уж точно

- полагает Поярков. «Но бежать впереди паровоза не стоит. Есть регулирование, есть международное регулирование. И мы вряд ли должны создавать правила игры, которые будут сильно отличаться от международных правил».

Арсений Поярков. Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Россия слишком долго ждёт регулирования, считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации Юристов России Дмитрий Захаров.

Мы как страус, который спрятал голову в песок и не видит того, что происходит вокруг. Эта экономика есть, она живет без нас и без нашего регулирования и будет жить в любом случае. Вопрос в том, получим ли мы преимущества от наличия этого регулирования или не получим ничего, и всё так и останется в серой зоне.

Побороть крипту мы не в состоянии при всём желании, добавил эксперт. И государство зря не пользуется теми возможностями, которые предоставляет ему новая цифровая экономика.

«Если посмотреть на географию стран регистраций стартапов, которые проводили ICO, то бросается в глаза, что такие скромные, казалось бы, в экономическом плане страны, как Эстония, Лихтенштейн и так далее проводили большое количество токен сейлов. Например, рассказал Захаров, в Швейцарии 14 проектов собрали 160 млн долларов только за 4-й квартал 2018 года. В США, несмотря на довольно-таки жёсткое отношение к криптовалютам, 12 проектов собрали 170 млн долларов. В России же и вовсе не было зарегистрировано ни одного проекта».

Дмитрий Захаров. Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

При этом 35 проектов, реализованных за рубежом, имеют российские корни, рассказал Захаров. Есть также международные команды, которые зарегистрированы, к примеру, в Швейцарии, а офис разработчиков находится в Санкт-Петербурге. И эти ребята в конце концов вынуждены из России уезжать.

Все технологии, денежные средства, людские ресурсы, интеллектуальная собственность – всё утекает на Запад. Если у нас создать нормальные условия, мы могли бы и здесь проводить соответствующие процедуры, стартапы платили бы налоги в России, сохраняли для страны и технологии, и кадры

- констатировал Захаров.

В таких странах, как США или Китай, отношение властей к криптовалютам известно. Там очень жёсткие нормы регулирования – в том же Китае, например, невозможно проводить ICO, нельзя выводить криптовалюту за рубеж, и это технически осуществимо при помощи Great Wall. Но там регулирование есть, пусть даже жёсткое, и оно позволяет государству получать деньги, привлекать инвестиции в страну, обеспечивать защиту всем участникам этой экономики – будь то инвесторы, стартапы или бизнес. В России оно отсутствует в принципе.

Больше ждать нельзя. Чем дольше мы ждём, тем больше теряем. Мы оставляем всё как есть, в серой зоне, и это не способствует притоку инвестиций, технологий и людей в страну.

Настороженное отношение финансового сектора к криптовалютам во многом оправдано, считает член ТРГ «Финтех» Центра компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики Сколково Михаил Быковский. Один из самых серьёзных рисков – то, что криптовалюты удобно использовать при расчёте за наркотики, или финансировать с их помощью терроризм. Но это явление, которое уже невозможно игнорировать.

Михаил Быковский, Дмитрий Захаров. Фото: Елена Горбачева / «Русская Планета»

Наши суды уже вынуждены принимать дела о банкротствах, когда должник взял в долг и всё перевел в криптовалюту. И суд приходит к выводу, что это всё-таки имущество.

С точки зрения понятийного аппарата, криптовалюты, по мнению Быковского, близки к такому определению, как разновидность частных денег. Это как использование валют других государств на территории России. Ты не можешь расплачиваться с их помощью в магазинах, но можешь обменять по неким правилам, с выполнением процедур подтверждения происхождения этих денег, и так далее. Следовательно, считает Быковский, можно создать в России особые шлюзы, которые обеспечили бы стыковку анонимного мира блокчейна с оборотом денег, понятных и легальных в России. Регулятор мог бы определять перечень криптовалют, которые будут допущены к обмену, и это создало бы правовую базу для тех, кто хочет легально использовать криптовалюты в ICO и других целях.

Как добавил Арсений Поярков, за наркотики чаще всего расплачиваются всё же не криптовалютами, а самыми обыкновенными долларами США. Значит ли это, что его нужно запретить? Что касается шлюзов, то они могут попасть под удар и привести к очередному внесению России в чёрный список FATF, если вдруг выяснится, что через какой-то шлюз прошли деньги с плохой историей. Так что по этому прекрасному пути, заключил Поярков, двигаться нужно – но идти в ногу со всем миром, чтобы, в случае чего, не попасть под раздачу. Даже на мировом уровне пока не сложилась общая терминология и практика, поэтому внедрять те или иные нормы локально, на уровне национальных законодательств, пока и правда непросто.