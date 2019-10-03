Били по иранской нефти - попали в русский газ

Санкции США против китайской судоходной компании Cosco затронули российский проект «Ямал-СПГ». Дело в том, что 6 из 15 танкеров, которые будут перевозить сжиженный газ, построены китайской компанией, которая попала под санкции – якобы из-за сотрудничества с Ираном. В итоге суда не смогут обслуживаться в иностранных портах. О тонкостях международной кооперации и о том, навредят ли России отголоски торговой войны между США и Китаем – в материале «Русской Планеты».

Предыстория

Иран, как вы помните, вплоть до 2014 года не мог торговать собственной нефтью. Лишь подписание промежуточного соглашения о приостановке ядерной программы помогло снять эмбарго. Но то было при Обаме: новый хозяин Белого дома, Дональд Трамп вернулся к жёсткой стратегии в отношении Ирана, и вновь заговорил на языке санкций и запретов.

Одним из основных покупателей иранской нефти считается Китай. До недавнего времени США дозволяли Китаю и ещё нескольким странам покупать у иранцев нефть, но в условиях торговой войны с КНР США решили задействовать нефтяной рычаг давления. Под санкции попали сразу несколько китайских компаний: Kunlun Holding, Kunlun Shipping, Pegasus 88, China Concord Petroleumi, а также уже упомянутая Cosco Shipping Corporation, включая две дочерние структуры.

Что интересно, санкции против китайских компаний, одна из которых, на минуточку, является крупнейшей судостроительной корпорацией Поднебесной, бьёт не по перевозкам иранской нефти как таковым, а по всем судам, выпущенным Cosco, что бы они не перевозили. И так уж получилось, что это коснулось и российского сжиженного газа.

Одна из дочерних компаний Cosco владеет 50% компании China LNG Shipping Limited (CLNG), а той, в свою очередь, принадлежат 50% в совместном предприятии с канадской Teekay. Которое и строит танкеры для российского проекта «Ямал СПГ».

Корабли под запретом

Все корабли уже построены: 5 судов работают, а шестое завершает последние испытания в Южной Корее. Но теперь эти танкеры не смогут обслуживаться в иностранных портах: прямого запрета нет, речь идёт лишь о запрете для американских компаний, но, учитывая риск попасть под вторичные санкции, в третьих странах, скорее всего, танкеры к разгрузке не примут.

Подобную ситуацию, в какую сейчас попали компании Cosco, можно было наблюдать в июле 2014 года, когда был введен первый санкционный пакет в отношении российского бизнеса, рассказал «Русской Планете» Герман Шеховцев, партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group.

Ограничения коснулись конкретных лиц, поэтому западные инвесторы резко сократили с ними контакты и с осторожностью стали вести дела с партнерами, связанными с Россией. Те, кто продолжил работу с отечественным бизнесом, жестоко штрафовались, например, BNP Paribas потерял почти 9 миллиардов долларов.

Но вскоре были найдены пути работы с посредниками, которые обеспечивали безопасный взаимный бизнес. Дело в том, что в санкционном пакете есть лазейка, которая не запрещает консультационные услуги между американскими организациями и отечественным бизнесом. Такими услугами могут воспользоваться и руководители проекта «Ямал СПГ», считает Шеховцев.

В конце сентября США вновь расширили санкции из-за якобы вмешательства в американские выборы. В пакет внесли три компании и двоих россиян. Сейчас могут пострадать компании, связанные с фирмой Concord Management Евгения Пригожина из Санкт-Петербурга. Но это уже не первая атака на предпринимателя, добавляет эксперт: анее ему удавалось доказать свою невиновность. Минфин США также ввел санкции в отношении Beratex Group Limited и зарегистрированной на Сейшельских островах Autolex Transport Ltd и Linburg Industries Ltd. В санкционном пакете также фигурируют Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

В НОВАТЭК уже заявили, что санкции против китайских судостроителей никоим образом не осложнят вывоз СПГ.

Не понимаю, какое имеет отношение перевозка СПГ в арктической зоне к перевозке иранской нефти. Мы на год раньше запустили проект "Ямал СПГ" и успешно вывозим всю продукцию, а полностью все танкера получим до конца года. Поэтому я не вижу никаких осложнений с вывозом СПГ

- сказал глава НОВАТЭК Леонид Михельсон в ходе Российской энергетической недели. К слову, сама компания, а также структуры с контролирующим участием, включая «Ямал СПГ», находятся под санкциями США с 2014 года: американским компаниям запрещено предоставлять им финансирование сроком более, чем на 90 дней.

Нарушение околосанкционных запретов по поводу сотрудничества со включенными в список санкций компаниями будет рассмотрено как серьёзное нарушение международных отношений, считает Ислам Назаралиев, генеральный директор АО «НафтаГаз».

Для «Ямал СПГ» нет никаких препятствий, как и для "Новатэка", потому что к транспортировке нефти, и уж тем более иранской компании не имеют никакого отношения. Необходимо решать без попыток обострения положения, как выходит у Китая, ведь CLNG напрямую могут помешать перевозкам российского газа за рубеж, поскольку ограничения со стороны США имеют экстерриториальное действие. "Ямал СПГ" работает с декабря 2018 года и оценивается в 27 миллиардов долларов. 50%т проекта "Ямал СПГ" принадлежит "Новатэку", 20 % –Total (Франция), 20 % – CNPC, уже пострадавший от санкций Китай, 10% – китайскому госфонду Silk Road.

Канадская же Teekay, которая формально получила статус «заблокированного лица», никаких операций с Ираном не вела, однако же из-за санкций против китайской Cosco им пришлось отложить корпоративное мероприятие для инвесторов, назначенное на 2 октября, до снятия неопределенностей. Взяв моду решать все вопросы исключительно путём экономического давления, США всё больше напоминают слона в посудной лавке. Глобализированный мир начала XXI века – не то же самое, чем он был ещё каких-то 10-15 лет назад, и любое решение может нарушить международную кооперацию по всему миру. Но есть и хорошие новости: весь мир не запретишь. Даже в эпоху тотальной глобализации.