Безопасность определяют люди, а не обстоятельства

Форум объединяет именитых гостей и предпринимателей в области безопасности для обсуждения нынешней ситуации, поиска путей решения проблем и поощрения лучших практик уходящего года.

Форум и Премия «Safety & Security Leaders» призваны помочь жителям нашей страны понять какими услугами пользоваться и какие опасности могут подстерегать нас на фоне высокотехнологичной городской среды. Именитые профессионалы, представители государственного сектора и бизнеса встретились за одним столом, чтобы подвести итоги уходящего года. Основной акцент был сделан на дебаты, в которых сошлись представители различных организаций.

Посетители Форума в очередной раз убедились, что безопасность тут представлена практически во всех областях. Многие компании не просто поделились своим опытом, но и продемонстрировали новейшие наработки. К примеру, «Газпром нефть» внедрила комплекс цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автомобильным транспортом. Технологические новинки объединены на базе бензовоза, который перестал быть просто емкостью для перевозки топлива и стал гаджетом – площадкой для тестирования современных систем удаленного контроля и управления доставкой.

Пожарная безопасность также была представлена рядом разработок, одной из которых с нами поделился Глеб Трофименко, Директор бизнес-группы Промышленность 3М Россия:

«Когда мы думаем о пожаре, нам представляется, что основная опасность для людей исходит от пламени. Однако, это неверное представление. Угарный газ (СО), обрушение конструкций и ядовитые продукты горения несут намного больше рисков для жизни и здоровья людей. Зачастую мы даже не подозреваем, что системы пожаротушения, которые призваны нас защитить, могут погубить людей или навредить ценным активам, даже если пламя не доберется до них. Именно поэтому важно очень ответственно подбирать решения для пожаротушения в зависимости от назначения и особенностей помещения. На сегодняшний день на рынке существуют инновационные эффективные системы пожаротушения, такие как Новек® 1230, которые способны противостоять разрушительной стихии пожара».

Церемония награждения уже традиционно стала долгожданной частью Форума. Лучшие практики по безопасности человека и общества были отмечены почетными наградами в нескольких номинациях. Теперь можно с уверенностью сказать, что безопасность жизни является нашей общей задачей, что прекрасно демонстрируют компании лауреаты, которые, даже завоевав ценный приз, не собираются останавливаться на достигнутом:

«Мы благодарны жюри за высокую оценку нашей разработки! Ее ключевая идея заключается в том, что мы не просто покупаем решение по детектированию атак, а также уделяем внимание другим аспектам, например, трафику, который проходит через шлюз. И ключевой момент здесь в том, что внешние анализаторы автоматизируют блокировки и помогают в предотвращении и расследовании инцидентов», – отметил начальник управления технологического обеспечения информационной безопасности Московского кредитного банка Иван Шубин.

IT-технологии уже давно стали частью нашей жизни и постепенно становятся новым витком в развитии здравоохранения.

«Я очень рад, что наша компания удостоена чести получить премию «Safety & Security Leaders Award» в категории «IT в здравоохранении: технологии для качественного сервиса по оказанию дистанционной поддержки по вопросам здоровья. Я считаю, что рынок телемедицинский услуг - это история, которая поможет многим из нас жить проще. У технологий огромный потенциал в развитии медицины. Благодаря data science мы можем получить новые продукты и улучшать старые. Я горжусь, что являюсь частью проекта с высокими целями» - прокомментировал Сергей Кузнецов, руководитель подразделения внедрения инноваций компании «ТелеМед».

Участники Форума охотно делятся своими впечатлениями о мероприятии: «Лейтмотивом сегодняшнего форума стал переход в цифровой формат и диджитализация различных отраслевых сфер, поэтому нам особенно приятно, что наша платформа WhenSpeak стала интерактивным помощником и помогла оперативно донести вопросы от участников спикерам» - Дамир Самигуллин, управляющий партнер WhenSpeak.

Лауреатами Премии Security Leaders Award стали: АО «Газпромнефть-Транспорт» - За внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автомобильным транспортом; ПАО «Московский Кредитный Банк» - За внедрение AntiAPT решения, обеспечивающее раннее выявление аномальных активностей в IT инфраструктуре; 3M Россия - За внедрение комплекса продуктов и решений, обеспечивающих защиту и безопасность в промышленности; ООО «ТелеМед» - За внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих оперативную помощь в поддержке здоровья клиентов, НПО СтарЛайн - За умные технологии безопасности и комфорта StarLine; ООО «Катков и Партнеры» - За разработку уникального IT комплекса «Антиконтрафакт», обеспечивающего безопасность контента и качество товаров в Интернете; Онлайн-платформа WINCODEX за внедрение элементов искусственного интеллекта.

Партнерами события выступили: WhenSpeak - интерактивный помощник мероприятия и BDO Россия - официальный консультант премии.

Форум вернется к нам в следующем году, чтобы еще раз подтвердить - безопасность создают люди, а не обстоятельства!

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