Беспрецедентное экономическое решение изменит жизни 2,2 млрд человек

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Страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), совместно со своими партнерами, заключили соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Принятое в воскресение Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) затронет жизни порядка 2.2 млрд человек.

Суммарный ВВП экономической зоны составит 28 трлн долларов. По оптимистичным прогнозам, через 30 лет общий ВВП стран ВРЭП может достигнуть отметки в $100 трлн, передает REGNUM.